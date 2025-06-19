Назначен новый региональный президент BP

Кристофоли приступит к исполнению обязанностей с 1 октября 2025 года и будет работать в офисе компании в Баку.

«Джованни обладает богатым опытом в глобальной энергетике и приходит на эту должность с подтвержденным опытом в сфере стратегического управления, трансформации и операционной эффективности», — заявил генеральный директор BP Мюррей Окинклосс.

Кристофоли сменит на этом посту Гэри Джонса, который руководил бизнесом компании в регионе с апреля 2017 года.