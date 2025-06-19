Германия вооружает Израиль

Новое правительство Германии под руководством канцлера Фридриха Мерца с момента своего вступления в должность одобрило экспорт вооружений в Израиль на сумму почти 4 миллиона евро.
Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на ответ Министерства экономики ФРГ на депутатский запрос.
Согласно предоставленной информации, в период с 7 мая по 10 июня было выдано разрешение на поставку оружия Израилю на сумму 3,986 миллиона евро. Это первый случай за последнее время, когда немецкое правительство публично раскрывает данные об объемах экспорта вооружений в еврейское государство. Ранее Кабинет министров отказывался публиковать такие сведения, ссылаясь на их конфиденциальность.
Тем временем в Германии усиливаются призывы ввести эмбарго на поставки вооружений Израилю на фоне событий в секторе Газа и эскалации конфликта.