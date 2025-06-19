Германия вооружает Израиль

Новое правительство Германии под руководством канцлера Фридриха Мерца с момента своего вступления в должность одобрило экспорт вооружений в Израиль на сумму почти 4 миллиона евро.

Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на ответ Министерства экономики ФРГ на депутатский запрос.