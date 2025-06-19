Главу разведки США отстранили от обсуждения Ирана

Причиной стала ее позиция, противоречащая взглядам президента Дональда Трампа относительно иранской ядерной программы. Габбард, как утверждают источники, выступила против возможного вмешательства США в конфликт между Израилем и Ираном и пыталась наладить дипломатические каналы для снижения напряженности, в том числе через тайные переговоры с представителями европейских стран.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники в администрации.

Ранее американская разведка предоставила Сенату США данные, согласно которым Иран не ведет работу по созданию ядерного оружия. Об этом сообщил заместитель председателя сенатского комитета по разведке Марк Уорнер. По его словам, у разведслужб нет свидетельств существования военной ядерной программы в Иране.

Несмотря на это, президент Трамп дал понять, что данные спецслужб не повлияют на его курс. "Меня не волнует, что говорит разведка", — заявил он в комментарии для журналистов.

По информации NBC News, хотя позиция Габбард вызывает напряженность внутри администрации, ее увольнение не рассматривается как вероятный шаг даже в случае, если Белый дом примет решение об ударах по иранским ядерным объектам.