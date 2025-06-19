В бакинской школе просветительские сессии по теме буллинга

С этой целью в январе текущего года по инициативе и при финансовой поддержке Kapital Bank, при организационной поддержке образовательного центра Dərs Evi, а также в партнерстве с Институтом образования Азербайджанской Республики был запущен социальный проект под названием «Изменения начинаются с тебя!»

Буллинг – это поведение, наносящее серьезный вред психологическому здоровью учащихся, негативно влияющее на их развитие, самооценку и социальные навыки. Именно поэтому предотвращение буллинга и формирование здоровой психологической среды в школах имеет важнейшее значение.

Проект направлен на борьбу с буллингом в общеобразовательных учреждениях и повышение осведомленности по данной теме.

В рамках проекта в средней школе №18 Баку были проведены просветительские сессии для учеников, педагогического состава и родителей. Тренинги провели специалисты международного центра Travli.net и образовательного центра Dərs Evi. С целью измерения эффективности реализованных действий по завершении сессий был проведен опрос и этап оценки.

Отметим, что на первом этапе проекта эксперты Travli.net провели специальные тренинги для преподавателей образовательного центра Dərs Evi. Благодаря полученным знаниям и навыкам, педагоги не только повысили свою компетентность в области буллинга, но и получили возможность проводить аналогичные информационные сессии для своих коллег, учащихся и родителей.

Основной целью проекта является улучшение уровня психологического благополучия учащихся в школах, а также повышение уровня информированности педагогов и родителей в вопросах выявления и предотвращения буллинга. Такой подход способствует укреплению взаимопонимания и развития чувства эмпатии в образовательной среде.

Kapital Bank в рамках своей стратегии корпоративной социальной ответственности придаёт особое значение важным для общества темам. Данная инициатива по борьбе с буллингом является очередным подтверждением стремления Банка внести вклад в развитие образования, социальное благополучие и создание здоровой среды для будущих поколений.

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