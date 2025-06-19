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Россия готова помочь Ирану по обогащению урана

обновлено 13:21
13:21 1987

Росатом готов к работе с иранцами по обогащенному урану в рамках будущих договоренностей, сказал журналистам на полях ПМЭФ глава Росатома Алексей Лихачев.

«Мы готовы к работе с иранцами в части обогащенного урана в рамках тех договоренностей, которые будут достигнуты», - сказал он.

Лихачев добавил, что большая часть объектов атомной промышленности Ирана, по оценкам Росатома, не повреждена в результате ударов.

«По нашим оценкам, большинство из них [объектов атомной промышленности] не пострадало, потому что [они] находятся глубоко под землей», - сказал он.

«Но косвенные факторы, такие как потеря электроэнергии, нервные и неправильные действия персонала, могут оказать значимое влияние на безопасность любого атомного объекта», - подчеркнул глава Росатома.

*** 12:21

Росатом вывез часть своих сотрудников с АЭС «Бушер» в Иране, которые находились там в командировке, сообщил журналистам глава Росатома Алексей Лихачев.

«Часть людей, которые находились на АЭС «Бушер» в режиме командировок, уже вывезли. Спасибо Азербайджану и Армении [за помощь в эвакуации] - разными дорогами, но с таким позитивным результатом», - сказал он.

Росатом не исключает эвакуации персонала с АЭС «Бушер» в Иране. Госкорпорация заявила, что готова эвакуировать с АЭС «Бушер» в первую очередь женщин и детей.

Лихачев также сказал, что выбросов радиации в результате израильских ударов по иранским атомным объектам не зафиксировано. Он добавил, что в случае атаки по АЭС «Бушер» последствия будут сопоставимы с аварией на Чернобыльской станции.

«Особым образом отдельно стоит станция Бушер. И, конечно, если будет нанесен удар по действующему первому энергоблоку — это будет сравнимая с Чернобылем катастрофа», — сказал Алексей Лихачев на полях ПМЭФ.

В свою очередь, посольство России в Тегеране сообщило, что Бушерская АЭС работает в штатном режиме, угроз безопасности российским специалистам нет.

«АЭС «Бушер» работает в штатном режиме. Угроз безопасности не просматриваем. Прорабатываются вопросы эвакуации жен и детей, а также сотрудников стройки, завершивших свою командировку», - говорится в заявлении в Telegram-канале дипмиссии.

«Израиль пообещал, что российские специалисты, работающие в Иране на Бушерской АЭС, будут в безопасности. Только вчера [президент РФ Владимир] Путин упоминал о том, что с Израилем есть понимание, что наши специалисты, которые работают в «Бушере», не будут в опасности и под угрозой ударов», - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Да», - также подтвердил он, отвечая на вопрос, пообещал ли Израиль безопасность российских специалистов.

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