Россия готова помочь Ирану по обогащению урана

Росатом готов к работе с иранцами по обогащенному урану в рамках будущих договоренностей, сказал журналистам на полях ПМЭФ глава Росатома Алексей Лихачев.

«Мы готовы к работе с иранцами в части обогащенного урана в рамках тех договоренностей, которые будут достигнуты», - сказал он.

Лихачев добавил, что большая часть объектов атомной промышленности Ирана, по оценкам Росатома, не повреждена в результате ударов.

«По нашим оценкам, большинство из них [объектов атомной промышленности] не пострадало, потому что [они] находятся глубоко под землей», - сказал он.

«Но косвенные факторы, такие как потеря электроэнергии, нервные и неправильные действия персонала, могут оказать значимое влияние на безопасность любого атомного объекта», - подчеркнул глава Росатома.