В НАТО большие чистки

Такое решение связывают с попытками Рютте адаптировать структуру НАТО к требованиям США и снизить риск выхода Вашингтона из альянса на фоне риторики Дональда Трампа.

Как сообщает Politico, под сокращение попадут десятки должностей, включая целые департаменты и персонал высокого уровня.

По данным издания, планируется ликвидация двух из восьми международных подразделений — отдела публичной дипломатии (пресс-службы НАТО) и исполнительного управления, отвечающего за персонал. Также под сокращение попадут должности помощников генсека, руководивших отдельными направлениями.

Несмотря на то что часть сотрудников может быть переведена на другие позиции или вновь нанята на контрактной основе, значительное число работников лишится своих должностей. Официально инициатива объясняется необходимостью «повысить эффективность и гибкость НАТО» в условиях растущей глобальной нестабильности.

Как отмечает исследователь безопасности Александр Маттелаер, Рютте «перестраивает структуру вспомогательного персонала в соответствии со своими приоритетами: усиление обороны и максимизация эффективности».

Реформы, по словам источников, должны продемонстрировать решимость НАТО к внутренним преобразованиям в преддверии саммита в Гааге. Именно там будут обсуждаться дальнейшие действия Альянса в свете войны в Украине и нестабильности на Ближнем Востоке.

В политических кругах Рютте уже называют «шептуном Трампа» за его дипломатические усилия сохранить участие США в НАТО. Его задача — убедить Дональда Трампа, что НАТО может быть одновременно эффективной и экономной структурой.

Трамп неоднократно критиковал Альянс и угрожал выходом США. В 2024 году он заявил, что откажется защищать страны-члены, не выполняющие финансовые обязательства, и даже открыто пригрозил: «Я скажу России — делай что хочешь».

Недавно канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не имеет никаких сомнений в преданности США Североатлантическому альянсу. По его словам, Трамп четко ответил ему в частном разговоре, что не планирует выходить из НАТО.