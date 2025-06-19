Кремль: Иран не просил о помощи, но поддержка «налицо»

Москва сохраняет партнерские отношения с Тегераном и одновременно поддерживает тесные связи с Израилем. Россия помогает Ирану в контексте очередного обострения конфликта с Израилем, однако не военным путем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы сохраняем партнерские отношения с Ираном, — заявил Песков на Петербургском международном экономическом форуме. — Сохраняем очень ровные, доверительные отношения с Израилем».

По словам пресс-секретаря, которые приводят российские СМИ, Иран не просил Россию о военной помощи, однако «в целом поддержка Тегерана со стороны Москвы налицо». Он также напомнил, что российская сторона по-прежнему готова стать посредником в мирном урегулировании. Владимир Путин «имеет определенно большой потенциал для каких-то посреднических услуг», подчеркнул его пресс-секретарь.

Также Дмитрий Песков сообщил, что власти Израиля обещали обеспечить безопасность российских специалистов на иранской АЭС «Бушер».