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Azercell объединил два поколения, нуждающихся в заботе и внимании

ФОТО
12:40 365

Azercell Könüllüləri («Волонтеры Azercell») организовали теплую встречу для детей и пожилых людей, нуждающихся в особом внимании и поддержке.

По инициативе и при поддержке Azercell воспитанники Детского приюта – Центра реинтеграции, действующего при Общественном объединении «Дети Азербайджана», навестили пожилых жителей Учреждения социального обслуживания пожилых людей Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты.

К инициативе присоединились также сотрудники ООО Aztelekom и Центр цифровых навыков Enteskedu, что позволило расширить охват мероприятия и усилить его социальный эффект.

Главной целью проекта, объединившего более 100 участников, стало укрепление диалога между поколениями и содействие социальной интеграции.

В рамках встречи для гостей были организованы творческие мастер-классы, развлекательные программы и музыкальные выступления, подарившие всем яркие впечатления и оставившие тёплые воспоминания.

Отметим, что «Волонтеры Azercell» с 2004 года активно участвуют в благотворительных проектах, оказывая поддержку уязвимым слоям населения и внося вклад в развитие культуры социальной ответственности и устойчивого общественного развития.

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