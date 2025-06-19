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Россия теряет элитные подразделения в Сумах

12:53 1829

Российская армия теряет огромное количество штурмовых отрядов под Андреевкой и не может стремительно продвигаться по Сумской области, рассказал военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов.

«Нет никакого стремительного продвижения. Они пытаются взять Юнаковку. Я очень хорошо знаю это село... Они пытаются его окружить, брать в блок. ДРГ туда заходят, их выбивают. Идет битва за Юнаковку. Наши выбили их из Андреевки на днях. Они пытались взять Андреевку любой ценой снова... Там просто трупами штурмовых групп все засыпано. Не взяли они снова Андреевку, бьются за нее. Но положили людей очень много», - отметил Сазанов.

В то же время военный со ссылкой на разведку пилотов и аналитиков отметил, что российские войска потеряли почти все пополнение, которое туда бросили на штурм.

«Сейчас штурмуют десантура, морпехи - именно те высокомобильные элитные подразделения, 76-я десантная, 106-я десантная, три бригады морпехов, именно те, кого они хотели сохранить и перебросить на другие направления в качестве лучших штурмовых подразделений. Но мотострелков и пехоту они положили на Сумщине. Потери таковы, что от роты в 100 человек остается восемь», - отметил Сазонов.

По его мнению, Россия теряет огромное количество военнослужащих из-за приказа президента Владимира Путина о создании буферной зоны.

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