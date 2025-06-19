За что полюбили Парвина Мирзазаде?

П.Мирзазаде – сын видного азербайджанского композитора Хаяма Мирзазаде, которого искренне любили и почитали многие поколения бакинцев. Но Парвин-бей сделал себе имя и карьеру, завоевав реноме самодостаточной личности. Он не остался в тени талантливого и знаменитого отца.

Парвин Мирзазаде – ветеран-старожил, карьерный дипломат, стоявший у истоков зарождения и формирования Протокольной службы МИДа. А затем долгие годы возглавлял эту службу. С первых дней создания МИД Азербайджана П.Мирзазаде с честью служил азербайджанской дипломатии, завоевав большой авторитет среди дипломатического корпуса. И даже после ухода с поста главы Протокольной службы слово Мирзазаде непререкаемо, просьбы среди послов не подлежат обсуждению.

Многие карьерные дипломаты, покидая службу, теряют вместе с должностью и авторитет. В силу своих личностных качеств П.Мирзазаде по-прежнему на слуху и на виду у всех дипломатов. «Надо спросить у Парвина, он точно подскажет» - притча во языцех об одном из самых информированных чиновников в госаппарате. А именно таким и прослыл в нашей стране чуткий, добрый и отзывчивый Парвин Мирзазаде. Он получил признание не только в Баку, он получал награды и титулы в Италии, Польше, Венгрии, Казахстане, Грузии…

Век живите, Парвин-бей!

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