США перебрасывают F-22 ближе к Ирану

Военно-воздушные силы (ВВС) США отправили с территории США на британскую авиабазу Лейкенхит 12 истребителей пятого поколения F-22, в ближайшие дни они должны будут вылететь на Ближний Восток. Об этом со ссылкой на источники и данные спутниковых снимков сообщил американский портал The Aviationist.

Как отмечает портал, истребители уже находятся в Великобритании, данная авиабаза используется в качестве одной из основных в случаях необходимости переброски авиации США в другие регионы из Северной Америки. По данным портала The War Zone, 12 F-22 должны вылететь на авиабазу Маваффика Салти в Иордании.

The Aviationist указывает, что 17-18 июня США также переправили на базу Лейкенхит несколько единиц истребителей F-35 Lightning II, а также несколько F-16 Fighting Falcon на базу Авиано в Италии. Переброшенные из США борты уже прибыли на авиабазы на Ближнем Востоке. Также несколько грузовых C-17 прибыли в Израиль и Саудовскую Аравию, предположительно, с грузами боеприпасов. Вместе с C-17 на Ближний Восток были отправлены самолеты-заправщики KC-135. О переброске этих типов самолетов ранее также сообщало агентство Associated Press.