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Израиль атаковал военные объекты Ирана

Россия создает новый корпус у финских границ

13:03 828

Россия наращивает военное присутствие вблизи границы с Финляндией, в частности, строит новый артиллерийский гарнизон в городе Кандалакша. Об этом сообщает финская служба новостей Yle со ссылкой на спутниковые снимки.

Так, на территории военного гарнизона Лупче-Савино в Кандалакше проведены значительные земляные работы и возведено несколько новых зданий. По данным администрации Мурманской области, это строится военный городок для размещения новой артиллерийской бригады.

Кроме того, как отмечает Yle, Россия намерена разместить там как минимум часть инженерной бригады, хотя в последние годы этот военный городок представлял собой просто склад.

Спутниковые снимки, полученные журналистами, фиксируют изменения и на других военных объектах в подконтрольной РФ Карелии. Особенно много новой техники замечено в гарнизоне Сапёрное, который размещен на территории бывшего финского поселка Саккола.

Издание отмечает, что активизация военной деятельности в Карелии объясняется двумя причинами. Во-первых, гарнизоны используются для подготовки солдат и расконсервирования старой техники для их последующей отправки на фронт в Украине. И эта активность фиксируется на спутниковых снимках уже некоторое время.

Во-вторых, сейчас стало понятно, что Россия намерена укрепить своё военное присутствие именно на границе с Финляндией.

«Если бы войска планировалось отправлять только в Украину, такая инфраструктура, разумеется, там не понадобилась бы», – отмечает аналитик спутниковых снимков, отставной майор финской военной разведки Марко Эклунд.

Российские власти особо не скрывают, что расширяют военную инфраструктуру в регионе. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщал, что в регионе реализуется проект по модернизации военных городков, на что планируют потратить 42 миллиарда рублей (около 460 миллионов евро).

Ранее сообщалось, что в рамках усиления военного присутствия вблизи границы с Финляндией Россия создаёт совершенно новый 44-й армейский корпус. Это означает, что группировка российских войск тут вырастет минимум на 15 000 человек.

Кроме того, российские власти заявили о создании бригады железнодорожных войск в Петрозаводске, в составе которой уже действуют штаб и один батальон. Это еще несколько сотен военнослужащих. Весной местное издание также сообщало, что в городе размещён штаб смешанной авиационной дивизии.

«Размещение штабов в Петрозаводске означает, что управление войсками теперь осуществляется ещё ближе к финской границе», – отмечает Yle.

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