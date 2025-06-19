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Израиль атаковал военные объекты Ирана
Новость дня
Израиль атаковал военные объекты Ирана

Трамп хочет ударить, но боится неудачи

13:05 894

Президент США Дональд Трамп выразил сомнения в эффективности возможного удара по иранскому ядерному объекту в Фордо.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на источники в Министерстве обороны.

Собеседники издания утверждают, что Трамп готов санкционировать удар только при полной уверенности, что так называемая противобункерная бомба GBU-57 сможет уничтожить подземную установку по обогащению урана. Вес этой бомбы — 13,6 тонны.

Военные уверяют, что GBU-57 справится с задачей, но сам президент остался не до конца убежден и отложил принятие решения. По мнению Трампа, сама угроза удара может заставить Иран вернуться к переговорам.

Также источник уточняет, что в Пентагоне продолжаются споры по поводу эффективности GBU-57. По одной из оценок, полностью разрушить объект можно лишь при помощи тактического ядерного оружия, однако этот вариант даже не рассматривался на встречах в Белом доме. Там подчеркивают: применение ядерного удара недопустимо.

Эксперты считают, что даже успешный сброс GBU-57 лишь на несколько лет замедлит иранскую ядерную программу, но не остановит ее полностью.

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