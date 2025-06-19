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Израиль атаковал военные объекты Ирана
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Израиль атаковал военные объекты Ирана

Россия разрывает военное сотрудничество с Германией

13:09 965

Россия намерена выйти из соглашения правительств РФ и ФРГ о военно-техническом сотрудничестве 1996 года. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

«Формально действующее соглашение между правительством РФ и правительством ФРГ о военно-техническом сотрудничестве от 14 июня 1996 года в нынешних условиях утратило смысл и практическое значение, абсолютно не соответствует текущему состоянию российско-германских межгосударственных отношений, сложившемуся из-за откровенно враждебной политики властей ФРГ и все более агрессивных милитаристских устремлений германского правительства. С учётом этого российская сторона намерена выйти из данного соглашения», - заявил МИД РФ, заявление опубликовано на сайте министерства.

Там добавили, что уже осуществляются соответствующие внутригосударственные процедуры.

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