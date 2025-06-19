LANDAU School внедряет программу AP – академический трамплин к Гарварду, MIT и другим лучшим университетам мира

LANDAU School сделала стратегический шаг в развитии академических возможностей: с 2025/2026 учебного года в школе стартует международная программа Advanced Placement (AP). Это не просто очередной курс — это настоящий академический мост между школой и университетами мирового уровня.

Что такое AP и почему это важно?

Advanced Placement (AP) — международная образовательная программа, разработанная американской организацией College Board и внедренная в лучших школах более чем 60 стран. Она дает старшеклассникам возможность изучать предметы на уровне университетских курсов и сдавать официальные экзамены AP. Высокие баллы на этих экзаменах открывают доступ к университетским кредитам и значительно повышают шансы на поступление в такие вузы, как Harvard, MIT, Oxford, Stanford и многие другие.

Почему это ценно для родителей и учеников

Возможность ранней интеграции в систему высшего образования

Сильный академический профиль при поступлении в зарубежные университеты

Университетские кредиты еще до окончания школы

Развитие критического мышления, аналитики и навыков тайм-менеджмента

Более осознанный выбор профессии и академического пути

Международная конкурентоспособность

Программа AP будет внедрена в корпусе «Баил» в формате пилотного проекта. Позже планируется расширение и на другие корпусы LANDAU School. Прием осуществляется по итогам внутреннего отбора, при этом участие в программе не требует дополнительной оплаты и не влияет на основную стоимость обучения.

LANDAU School стремится готовить не просто выпускников, а уверенных, высокомотивированных и глобально ориентированных молодых людей, готовых к учебе и жизни за рубежом. Внедрение AP — это важный шаг на пути к этой цели.

Как подать заявку?

Зарегистрироваться можно через сайт landauschool.com, перейдя по ссылке «Подать заявку», или позвонив в контактный центр по номеру *1908.