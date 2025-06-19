У Пашиняна заявили: Эрдогану все равно

Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану совершенно все равно, что в Армении происходит вокруг католикоса (имеется в виду конфликт премьер-министра Никола Пашиняна с армянской церковью). Об этом на заседании Национального собрания во время обсуждения отчета об исполнении государственного бюджета Республики Армения за 2024 год заявил 19 июня председатель постоянной парламентской Комиссии по государственно-правовым вопросам, депутат от правящей партии «Гражданский договор» Владимир Варданян.

«Оппозиция постоянно заявляет, что мы, дескать, выполняем требования Эрдогана. Поэтому у нас такая ситуация. Все это как минимум несерьезно», - заверил Варданян. По словам депутата, оппозиционеры намеренно упоминают президентов Турции и Азербайджана, поскольку думают, что это накопит «негативную социальную энергию».