Стармер перепутал президента с его переводчиком

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер перепутал избранного в июне президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна с его переводчиком на саммите G7.
Премьер Британии перепутал президента Южной Кореи с переводчиком pic.twitter.com/JC0VXC5YMN— seymur bakshev (@seymur_bakshev) June 19, 2025
На кадрах видно, что Стармер здоровается с мужчиной-переводчиком, после чего к ним подходит девушка и показывает политику на другого человека, непосредственно Ли Чжэ Мёна, переводчик делает то же самое.
Ли Чжэ Мён был кандидатом в президенты от Демократической партии «Тобуро», он победил на выборах с 48,43 против 42,59% за его оппонента Ким Мун Су.
Выборы были досрочными. Их объявили после импичмента экс-президента Юн Сок Ёля, который предпринял неудачную попытку госпереворота.