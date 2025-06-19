Стармер перепутал президента с его переводчиком

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер перепутал избранного в июне президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна с его переводчиком на саммите G7.

На кадрах видно, что Стармер здоровается с мужчиной-переводчиком, после чего к ним подходит девушка и показывает политику на другого человека, непосредственно Ли Чжэ Мёна, переводчик делает то же самое.

Ли Чжэ Мён был кандидатом в президенты от Демократической партии «Тобуро», он победил на выборах с 48,43 против 42,59% за его оппонента Ким Мун Су.

Выборы были досрочными. Их объявили после импичмента экс-президента Юн Сок Ёля, который предпринял неудачную попытку госпереворота.

Саммит G7 прошел в Канаде 15–17 июня. Он закончился без совместного коммюнике, кроме того, встречу покинул американский президент Дональд Трамп из-за «ситуации на Ближнем Востоке», сообщали в Белом доме.