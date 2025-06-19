Россия призвала граждан эвакуироваться через Азербайджан

Гражданам РФ, которые имеют такую возможность, нужно покинуть Израиль и Иран, это можно сделать через Египет и Азербайджан соответственно, такой процесс уже «активно идет».

Об этом заявил ТАСС специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

«Во-первых, мы призвали всех туда не ехать. Во-вторых, кто может уехать, уезжать. Если нужно кого-то вывезти, как мы это уже сейчас делаем с Израилем, мы это делаем очень активно через территорию Египта, из Ирана через территорию Азербайджана, уже этот процесс идет полным ходом», - сказал высокопоставленный дипломат.