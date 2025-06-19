USD 1.7000
EUR 1.9496
RUB 2.1656
Подписаться на уведомления
Израиль атаковал военные объекты Ирана
Новость дня
Израиль атаковал военные объекты Ирана

Россия призвала граждан эвакуироваться через Азербайджан

13:54 214

Гражданам РФ, которые имеют такую возможность, нужно покинуть Израиль и Иран, это можно сделать через Египет и Азербайджан соответственно, такой процесс уже «активно идет».

Об этом заявил ТАСС специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

«Во-первых, мы призвали всех туда не ехать. Во-вторых, кто может уехать, уезжать. Если нужно кого-то вывезти, как мы это уже сейчас делаем с Израилем, мы это делаем очень активно через территорию Египта, из Ирана через территорию Азербайджана, уже этот процесс идет полным ходом», - сказал высокопоставленный дипломат.

Израиль: Наша цель – ликвидация Хаменеи
Израиль: Наша цель – ликвидация Хаменеи видео; обновлено 14:04
14:04 12668
У Пашиняна заявили: Эрдогану все равно
У Пашиняна заявили: Эрдогану все равно
13:19 1478
Россия создает новый корпус у финских границ
Россия создает новый корпус у финских границ
13:03 833
За что полюбили Парвина Мирзазаде?
За что полюбили Парвина Мирзазаде?
12:56 1740
Россия теряет элитные подразделения в Сумах
Россия теряет элитные подразделения в Сумах
12:53 1856
Десятки пострадавших после удара Ирана по больнице
Десятки пострадавших после удара Ирана по больнице обновлено 13:33
13:33 8805
К нам едет новый ревизор из ВР
К нам едет новый ревизор из ВР новость дополнена
12:33 2312
Россия готова помочь Ирану по обогащению урана
Россия готова помочь Ирану по обогащению урана обновлено 13:21
13:21 2016
Как израильские истребители достигают Ирана?
Как израильские истребители достигают Ирана? еще один вопрос
04:07 8713
Главный исполнительный директор BP у Ильхама Алиева
Главный исполнительный директор BP у Ильхама Алиева новость дополнена 11:54
11:54 2261
Минздрав назвал опасные пляжи в Азербайджане
Минздрав назвал опасные пляжи в Азербайджане
11:40 2323

ЭТО ВАЖНО

Израиль: Наша цель – ликвидация Хаменеи
Израиль: Наша цель – ликвидация Хаменеи видео; обновлено 14:04
14:04 12668
У Пашиняна заявили: Эрдогану все равно
У Пашиняна заявили: Эрдогану все равно
13:19 1478
Россия создает новый корпус у финских границ
Россия создает новый корпус у финских границ
13:03 833
За что полюбили Парвина Мирзазаде?
За что полюбили Парвина Мирзазаде?
12:56 1740
Россия теряет элитные подразделения в Сумах
Россия теряет элитные подразделения в Сумах
12:53 1856
Десятки пострадавших после удара Ирана по больнице
Десятки пострадавших после удара Ирана по больнице обновлено 13:33
13:33 8805
К нам едет новый ревизор из ВР
К нам едет новый ревизор из ВР новость дополнена
12:33 2312
Россия готова помочь Ирану по обогащению урана
Россия готова помочь Ирану по обогащению урана обновлено 13:21
13:21 2016
Как израильские истребители достигают Ирана?
Как израильские истребители достигают Ирана? еще один вопрос
04:07 8713
Главный исполнительный директор BP у Ильхама Алиева
Главный исполнительный директор BP у Ильхама Алиева новость дополнена 11:54
11:54 2261
Минздрав назвал опасные пляжи в Азербайджане
Минздрав назвал опасные пляжи в Азербайджане
11:40 2323
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться