Европейские страны переносят посольства в Азербайджан

Болгария закрыла свое посольство в Иране и эвакуировала дипломатический персонал вместе с их семьями в Азербайджан из-за растущей напряженности между Тегераном и Израилем.
Об этом сообщил премьер-министр страны Росен Желязков, передает Reuters.
По его словам, решение было принято после того, как Израиль рекомендовал жителям покинуть третий район Тегерана. Именно вблизи этого района располагалось посольство Болгарии.
«Наше посольство находится в непосредственной близости от этого района, и мы приняли решение, что наши дипломаты покинут страну. Посольство продолжит работу из Баку», — пояснил Желязков.
В общей сложности из Ирана были эвакуированы 12 дипломатов и членов их семей.
*** 14:03
Венгрия эвакуировала своих граждан из Ирана в Азербайджан и временно перенесла туда посольство из Тегерана. Об этом заявил глава МИД страны Петер Сийярто.
«Бои на Ближнем Востоке становятся все более интенсивными, поэтому несколько венгерских граждан, проживающих в Иране, попросили нас вывезти их оттуда», - сказал Сийярто в видеообращении в четверг утром.
Сийярто сообщил, что дипломаты и члены их семей были выведены из Ирана и временно размещены в Азербайджане. «Сотрудники посольства и члены их семей, в общей сложности пятнадцать человек, включая детей, отправились в Азербайджан, поэтому работа посольства в Тегеране будет временно осуществляться оттуда до улучшения условий безопасности», - отметил Сийярто.
Он также призвал других дипломатов, работающих в посольстве Венгрии в Тегеране, и членов их семей покинуть Иран.