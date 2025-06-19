Европейские страны переносят посольства в Азербайджан

Болгария закрыла свое посольство в Иране и эвакуировала дипломатический персонал вместе с их семьями в Азербайджан из-за растущей напряженности между Тегераном и Израилем.

Об этом сообщил премьер-министр страны Росен Желязков, передает Reuters.

По его словам, решение было принято после того, как Израиль рекомендовал жителям покинуть третий район Тегерана. Именно вблизи этого района располагалось посольство Болгарии.

«Наше посольство находится в непосредственной близости от этого района, и мы приняли решение, что наши дипломаты покинут страну. Посольство продолжит работу из Баку», — пояснил Желязков.

В общей сложности из Ирана были эвакуированы 12 дипломатов и членов их семей.