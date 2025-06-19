«Дружеский» и «конструктивный» разговор Путина и Си

Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин провели телефонный разговор, обсудив ситуацию на Ближнем Востоке, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«По взаимной договоренности только что состоялся телефонный разговор президента России Владимира Владимировича Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. Разговор носил дружеский, конструктивный характер, и этот разговор был посвящен, в основном, обсуждению обострившейся ситуации на Ближнем Востоке», - сказал Ушаков.

По словам Ушакова, Путин и Си условились, что «дадут команды соответствующим ведомствам и службам двух стран в ближайшие дни проводить самые плотные контакты и обмениваться возможной информацией».