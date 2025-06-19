Израиль преподнес арабам сюрприз

Военная операция Израиля против Ирана началась в тот момент, когда шли переговоры о ядерной сделке, и стала неожиданностью для арабских стран региона.

По их информации, арабские страны знали о намерениях Израиля, однако все равно были потрясены решением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху нанести удар по Ирану, когда тот вел с США переговоры по ядерной сделке. У государств Персидского залива сложилось впечатление, что они переоценили способность президента США Дональда Трампа сдерживать Нетаньяху, указали источники.

Собеседники Bloomberg отметили, что арабские страны в течение многих лет работали над снижением напряженности в отношениях с Ираном. В частности, они инвестировали миллиарды долларов в экономику исламской республики, чтобы склонить ее к заключению ядерной сделки в любой форме.

Арабские страны опасаются, что Тегеран может ударить по их нефтяной инфраструктуре и сорвать планы по экономическому развитию региона. Кроме того, государства Персидского залива «всерьез считают возможным» вероятность смены власти в Иране и наступление хаоса, если США решат нанести по стране удар.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США готовятся к возможному нанесению удара по Ирану в ближайшие дни, однако есть вероятность, что планы изменятся. Как проинформировала газета The Wall Street Journal, Трамп 17 июня вечером сообщил помощникам, что утвердил план атаки на Иран, но пока не отдал приказ о его реализации, поскольку рассчитывает, что Тегеран откажется от своей ядерной программы.