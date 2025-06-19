USD 1.7000
EUR 1.9496
RUB 2.1656
Подписаться на уведомления
Израиль атаковал военные объекты Ирана
Новость дня
Израиль атаковал военные объекты Ирана

Трагедия! Иран уничтожил уникальные лаборатории в Израиле

новые подробности
Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az
14:25 3476

После ракетного удара Ирана, нанесенного по территории Израиля в ночь на 15 июня, десятки лабораторий Института Вейцмана в Реховоте оказались разрушены, годы научных исследований — прерваны, уникальные разработки — уничтожены. Значительная часть одного из ведущих научных учреждений Государства Израиль превратилась в руины.

Профессор Валерий Крижановский, ведущий израильский специалист в области молекулярной биологии клетки, не забудет эту ночь.

В четыре утра он находился у себя дома, в Ришон-ле-Ционе, когда получил тревожное сообщение в групповых чатах коллег из института. Почти сразу появились кадры горящего здания.

Стерлись знание, исследования, прогресс

«Сначала было непонятно, куда именно пришелся удар. Но когда я узнал здание, то всё стало ясно. Мы оказались в новой реальности. Всё, что мы строили — исчезло», - говорит Крижановский.

Профессору 55 лет, и последние десятилетия он посвятил исследованию старения клеток и их связи с онкологическими и хроническими заболеваниями. В его лаборатории проводились исследования, которые могли изменить представления о борьбе с возрастными болезнями.

«Это не просто оборудование, это клетки, образцы, годы экспериментов, - рассказал учёный. - Некоторые исследования длились годами, велись студентами, молодыми исследователями. Это было их будущее».

Разрушения оказались масштабными. По оценкам, повреждены или полностью уничтожены более 40 лабораторий Института Вейцмана. В некоторых корпусах обрушились целые этажи. Сгорели уникальные приборы, зачастую существовавшие в единственном экземпляре.

Сфера, в которой работает Крижановский, считается ключевой в борьбе с процессами старения, раком, иммунными нарушениями. Команда исследователей, по его словам, находилась на грани научного прорыва

«Там были устройства стоимостью в миллионы. Некоторые — единственные в мире. Даже если мы закажем их заново, ждать придется месяцами, а возможно — и год. Но куда страшнее то, что стерлись знание, исследования, прогресс», - говорит Крижановский.

Лишь по счастливой случайности в здании не было людей. «Это произошло ночью и спасло жизни. Но не спасло то, ради чего эти жизни были отданы науке, - говорит он. — Это не просто лаборатория. Это было сообщество. Второй дом. Мы работали ради науки, ради человечества. И всё это внезапно остановилось».

Сфера, в которой работает Крижановский, считается ключевой в борьбе с процессами старения, раком, иммунными нарушениями. Команда исследователей, по его словам, находилась на грани научного прорыва.

«Мы не знаем, что удалось спасти. Но мы знаем, что не имеем права сдаваться, - сказал ученый. - Да, на восстановление уйдут месяцы, может — годы. Но мы вернемся. Потому что наука — это не стены и не приборы. Это — люди, идеи, путь. И это нельзя стереть ни одним ракетным ударом».

Читайте по теме

Раскол между США и Израилем? наша корреспонденция; все еще актуально
18 июня 2025, 12:36 5386
Трамп променял Израиль на кроссовки наша корреспонденция
17 июня 2025, 17:42 4197
Только США могут добить Иран. Добьют ли? наша аналитика
16 июня 2025, 03:19 6670
Северная Корея запустила ракеты в сторону Китая
Северная Корея запустила ракеты в сторону Китая
15:57 114
Ушанги Кокаури прошелся по соперникам и вышел в четвертьфинал ЧМ в Будапеште
Ушанги Кокаури прошелся по соперникам и вышел в четвертьфинал ЧМ в Будапеште видео, обновлено 15:49
15:49 3018
Алиев в Турции
Алиев в Турции
15:40 632
Пашинян заявил, что Армения избавилась от России
Пашинян заявил, что Армения избавилась от России
15:07 1736
Сын лидера исламской революции в интервью haqqin.az: «Без устранения Хаменеи не получится»
Сын лидера исламской революции в интервью haqqin.az: «Без устранения Хаменеи не получится»
04:44 9709
Израильские самолеты ударили по иранским солдатам и пусковым установкам
Израильские самолеты ударили по иранским солдатам и пусковым установкам видео; обновлено 15:50
15:50 15623
Ускоряем! Рабочие места в Карабахе
Ускоряем! Рабочие места в Карабахе наш комментарий
14:14 1821
У Пашиняна заявили: Эрдогану все равно
У Пашиняна заявили: Эрдогану все равно
13:19 3490
Россия создает новый корпус у финских границ
Россия создает новый корпус у финских границ
13:03 1529
За что полюбили Парвина Мирзазаде?
За что полюбили Парвина Мирзазаде?
12:56 3287
Россия теряет элитные подразделения в Сумах
Россия теряет элитные подразделения в Сумах
12:53 3236

ЭТО ВАЖНО

Северная Корея запустила ракеты в сторону Китая
Северная Корея запустила ракеты в сторону Китая
15:57 114
Ушанги Кокаури прошелся по соперникам и вышел в четвертьфинал ЧМ в Будапеште
Ушанги Кокаури прошелся по соперникам и вышел в четвертьфинал ЧМ в Будапеште видео, обновлено 15:49
15:49 3018
Алиев в Турции
Алиев в Турции
15:40 632
Пашинян заявил, что Армения избавилась от России
Пашинян заявил, что Армения избавилась от России
15:07 1736
Сын лидера исламской революции в интервью haqqin.az: «Без устранения Хаменеи не получится»
Сын лидера исламской революции в интервью haqqin.az: «Без устранения Хаменеи не получится»
04:44 9709
Израильские самолеты ударили по иранским солдатам и пусковым установкам
Израильские самолеты ударили по иранским солдатам и пусковым установкам видео; обновлено 15:50
15:50 15623
Ускоряем! Рабочие места в Карабахе
Ускоряем! Рабочие места в Карабахе наш комментарий
14:14 1821
У Пашиняна заявили: Эрдогану все равно
У Пашиняна заявили: Эрдогану все равно
13:19 3490
Россия создает новый корпус у финских границ
Россия создает новый корпус у финских границ
13:03 1529
За что полюбили Парвина Мирзазаде?
За что полюбили Парвина Мирзазаде?
12:56 3287
Россия теряет элитные подразделения в Сумах
Россия теряет элитные подразделения в Сумах
12:53 3236
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться