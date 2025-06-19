Трагедия! Иран уничтожил уникальные лаборатории в Израиле

После ракетного удара Ирана, нанесенного по территории Израиля в ночь на 15 июня, десятки лабораторий Института Вейцмана в Реховоте оказались разрушены, годы научных исследований — прерваны, уникальные разработки — уничтожены. Значительная часть одного из ведущих научных учреждений Государства Израиль превратилась в руины.
Профессор Валерий Крижановский, ведущий израильский специалист в области молекулярной биологии клетки, не забудет эту ночь.
В четыре утра он находился у себя дома, в Ришон-ле-Ционе, когда получил тревожное сообщение в групповых чатах коллег из института. Почти сразу появились кадры горящего здания.
«Сначала было непонятно, куда именно пришелся удар. Но когда я узнал здание, то всё стало ясно. Мы оказались в новой реальности. Всё, что мы строили — исчезло», - говорит Крижановский.
Профессору 55 лет, и последние десятилетия он посвятил исследованию старения клеток и их связи с онкологическими и хроническими заболеваниями. В его лаборатории проводились исследования, которые могли изменить представления о борьбе с возрастными болезнями.
«Это не просто оборудование, это клетки, образцы, годы экспериментов, - рассказал учёный. - Некоторые исследования длились годами, велись студентами, молодыми исследователями. Это было их будущее».
Разрушения оказались масштабными. По оценкам, повреждены или полностью уничтожены более 40 лабораторий Института Вейцмана. В некоторых корпусах обрушились целые этажи. Сгорели уникальные приборы, зачастую существовавшие в единственном экземпляре.
«Там были устройства стоимостью в миллионы. Некоторые — единственные в мире. Даже если мы закажем их заново, ждать придется месяцами, а возможно — и год. Но куда страшнее то, что стерлись знание, исследования, прогресс», - говорит Крижановский.
Лишь по счастливой случайности в здании не было людей. «Это произошло ночью и спасло жизни. Но не спасло то, ради чего эти жизни были отданы науке, - говорит он. — Это не просто лаборатория. Это было сообщество. Второй дом. Мы работали ради науки, ради человечества. И всё это внезапно остановилось».
Сфера, в которой работает Крижановский, считается ключевой в борьбе с процессами старения, раком, иммунными нарушениями. Команда исследователей, по его словам, находилась на грани научного прорыва.
«Мы не знаем, что удалось спасти. Но мы знаем, что не имеем права сдаваться, - сказал ученый. - Да, на восстановление уйдут месяцы, может — годы. Но мы вернемся. Потому что наука — это не стены и не приборы. Это — люди, идеи, путь. И это нельзя стереть ни одним ракетным ударом».