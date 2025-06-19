Трагедия! Иран уничтожил уникальные лаборатории в Израиле

После ракетного удара Ирана, нанесенного по территории Израиля в ночь на 15 июня, десятки лабораторий Института Вейцмана в Реховоте оказались разрушены, годы научных исследований — прерваны, уникальные разработки — уничтожены. Значительная часть одного из ведущих научных учреждений Государства Израиль превратилась в руины. Профессор Валерий Крижановский, ведущий израильский специалист в области молекулярной биологии клетки, не забудет эту ночь. В четыре утра он находился у себя дома, в Ришон-ле-Ционе, когда получил тревожное сообщение в групповых чатах коллег из института. Почти сразу появились кадры горящего здания.

«Сначала было непонятно, куда именно пришелся удар. Но когда я узнал здание, то всё стало ясно. Мы оказались в новой реальности. Всё, что мы строили — исчезло», - говорит Крижановский. Профессору 55 лет, и последние десятилетия он посвятил исследованию старения клеток и их связи с онкологическими и хроническими заболеваниями. В его лаборатории проводились исследования, которые могли изменить представления о борьбе с возрастными болезнями. «Это не просто оборудование, это клетки, образцы, годы экспериментов, - рассказал учёный. - Некоторые исследования длились годами, велись студентами, молодыми исследователями. Это было их будущее». Разрушения оказались масштабными. По оценкам, повреждены или полностью уничтожены более 40 лабораторий Института Вейцмана. В некоторых корпусах обрушились целые этажи. Сгорели уникальные приборы, зачастую существовавшие в единственном экземпляре.