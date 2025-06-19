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При организации PASHA Holding в Казахстане состоялось третье региональное мероприятие INMerge

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14:46 295

Продолжая свой путь к становлению глобальной инновационной платформой, INMerge Innovation Summit провел очередное международное мероприятие — на этот раз в Алматы. Событие, состоявшееся 17 июня 2025 года в самом центре города, прошло в партнерстве с ведущим технологическим хабом Казахстана — Astana Hub.

Эксклюзивное мероприятие, прошедшее в отеле Rixos Almaty, объединило стартапы, корпоративных лидеров, инвесторов и ключевых представителей инновационной экосистемы региона. Summit стал динамичной платформой для обмена опытом, установления деловых связей и развития партнерства.

Ведущей мероприятия была руководитель новостного департамента издания The Astana Times — Аида Хайдар. С приветственным словом выступила Патриция Риера, признанный эксперт в области организационной трансформации и системных изменений.

В рамках программы прошли две тематические панельные дискуссии:

  • «Новый шелковый путь инноваций: региональные партнерства для измеримого роста», в которой приняли участие:

    • Айнур Темирханкызы (Freedom Bank Kazakhstan),

    • Нурлан Есмагамбетов (Kazakhstan Venture Group),

    • Рахим Байрамлы (SABAH.HUB),

    • Нурдаулет Базылбеков (Eurasian Hub Ventures).
      Модератором выступила Ассем Болатжан, генеральный директор Women in Tech Kazakhstan.

  • «От конкуренции к сотрудничеству: как корпорации и стартапы формируют будущее инноваций в Каспийском регионе», где выступили:

    • Джалал Гасымов (PASHA Holding),

    • Ростислав Коняшкин (Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана),

    • Дидар Каримсаков (Kazakhstan Investment Corporation),

    • Аскар Жамбакин (Kcell),

    • Ренат Бектуров (AIFC).
      Модератором сессии стал Ассет Абдуалиев, основатель и генеральный директор Silkroad Innovation Hub.

Выступая на панельной дискуссии, Джалал Гасымов, главный исполнительный директор PASHA Holding, подчеркнул важность регионального сотрудничества:

«У Казахстана и Азербайджана схожие вызовы — особенно в развитии человеческого капитала. Талантов у нас хватает, но необходимо выстроить устойчивую систему, которая поможет им реализовать свой потенциал. Чем теснее будет сотрудничество в регионе, тем больше возможностей откроется для стартапов. Нас объединяют культура, история и образ мышления — и именно это делает наше партнерство не просто логичным, а по-настоящему перспективным. Сегодня наш фокус охватывает Азербайджан, Турцию, Казахстан, Узбекистан, Грузию, а также регионы MENA и Восточной Европы. INMerge становится динамичной платформой для внедрения реальных изменений».

Одним из ключевых моментов мероприятия стало подписание Меморандума о взаимопонимании между SABAH.HUB и Al-Farabi Innovation Hub, направленного на развитие инновационной экосистемы и углубление сотрудничества в регионе.

Как и на предыдущих региональных встречах в Турции и Грузии, важной частью программы в Казахстане была стартап-битва INBattle. Это мероприятие стало отличной возможностью для демонстрации самых перспективных казахстанских стартапов. Победители получат шанс представить свои проекты на главном событии года — INMerge Innovation Summit, который состоится в Баку 29–30 сентября 2025 года.

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