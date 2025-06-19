При организации PASHA Holding в Казахстане состоялось третье региональное мероприятие INMerge

Продолжая свой путь к становлению глобальной инновационной платформой, INMerge Innovation Summit провел очередное международное мероприятие — на этот раз в Алматы. Событие, состоявшееся 17 июня 2025 года в самом центре города, прошло в партнерстве с ведущим технологическим хабом Казахстана — Astana Hub.

Выступая на панельной дискуссии, Джалал Гасымов, главный исполнительный директор PASHA Holding, подчеркнул важность регионального сотрудничества:

«У Казахстана и Азербайджана схожие вызовы — особенно в развитии человеческого капитала. Талантов у нас хватает, но необходимо выстроить устойчивую систему, которая поможет им реализовать свой потенциал. Чем теснее будет сотрудничество в регионе, тем больше возможностей откроется для стартапов. Нас объединяют культура, история и образ мышления — и именно это делает наше партнерство не просто логичным, а по-настоящему перспективным. Сегодня наш фокус охватывает Азербайджан, Турцию, Казахстан, Узбекистан, Грузию, а также регионы MENA и Восточной Европы. INMerge становится динамичной платформой для внедрения реальных изменений».

Одним из ключевых моментов мероприятия стало подписание Меморандума о взаимопонимании между SABAH.HUB и Al-Farabi Innovation Hub, направленного на развитие инновационной экосистемы и углубление сотрудничества в регионе.

Как и на предыдущих региональных встречах в Турции и Грузии, важной частью программы в Казахстане была стартап-битва INBattle. Это мероприятие стало отличной возможностью для демонстрации самых перспективных казахстанских стартапов. Победители получат шанс представить свои проекты на главном событии года — INMerge Innovation Summit, который состоится в Баку 29–30 сентября 2025 года.