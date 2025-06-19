При организации PASHA Holding в Казахстане состоялось третье региональное мероприятие INMerge

Продолжая свой путь к становлению глобальной инновационной платформой, INMerge Innovation Summit провел очередное международное мероприятие — на этот раз в Алматы. Событие, состоявшееся 17 июня 2025 года в самом центре города, прошло в партнерстве с ведущим технологическим хабом Казахстана — Astana Hub.
Эксклюзивное мероприятие, прошедшее в отеле Rixos Almaty, объединило стартапы, корпоративных лидеров, инвесторов и ключевых представителей инновационной экосистемы региона. Summit стал динамичной платформой для обмена опытом, установления деловых связей и развития партнерства.
Ведущей мероприятия была руководитель новостного департамента издания The Astana Times — Аида Хайдар. С приветственным словом выступила Патриция Риера, признанный эксперт в области организационной трансформации и системных изменений.
В рамках программы прошли две тематические панельные дискуссии:
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«Новый шелковый путь инноваций: региональные партнерства для измеримого роста», в которой приняли участие:
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Айнур Темирханкызы (Freedom Bank Kazakhstan),
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Нурлан Есмагамбетов (Kazakhstan Venture Group),
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Рахим Байрамлы (SABAH.HUB),
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Нурдаулет Базылбеков (Eurasian Hub Ventures).
Модератором выступила Ассем Болатжан, генеральный директор Women in Tech Kazakhstan.
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«От конкуренции к сотрудничеству: как корпорации и стартапы формируют будущее инноваций в Каспийском регионе», где выступили:
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Джалал Гасымов (PASHA Holding),
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Ростислав Коняшкин (Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана),
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Дидар Каримсаков (Kazakhstan Investment Corporation),
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Аскар Жамбакин (Kcell),
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Ренат Бектуров (AIFC).
Модератором сессии стал Ассет Абдуалиев, основатель и генеральный директор Silkroad Innovation Hub.
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Выступая на панельной дискуссии, Джалал Гасымов, главный исполнительный директор PASHA Holding, подчеркнул важность регионального сотрудничества:
«У Казахстана и Азербайджана схожие вызовы — особенно в развитии человеческого капитала. Талантов у нас хватает, но необходимо выстроить устойчивую систему, которая поможет им реализовать свой потенциал. Чем теснее будет сотрудничество в регионе, тем больше возможностей откроется для стартапов. Нас объединяют культура, история и образ мышления — и именно это делает наше партнерство не просто логичным, а по-настоящему перспективным. Сегодня наш фокус охватывает Азербайджан, Турцию, Казахстан, Узбекистан, Грузию, а также регионы MENA и Восточной Европы. INMerge становится динамичной платформой для внедрения реальных изменений».
Одним из ключевых моментов мероприятия стало подписание Меморандума о взаимопонимании между SABAH.HUB и Al-Farabi Innovation Hub, направленного на развитие инновационной экосистемы и углубление сотрудничества в регионе.
Как и на предыдущих региональных встречах в Турции и Грузии, важной частью программы в Казахстане была стартап-битва INBattle. Это мероприятие стало отличной возможностью для демонстрации самых перспективных казахстанских стартапов. Победители получат шанс представить свои проекты на главном событии года — INMerge Innovation Summit, который состоится в Баку 29–30 сентября 2025 года.