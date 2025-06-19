Пашинян отказался от поездки в Минск

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не поедет на саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который пройдет в Минске 26–27 июня. Он присоединится к мероприятию в формате видеоконференции.

Об этом сообщил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков.