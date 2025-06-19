Пашинян отказался от поездки в Минск

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не поедет на саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который пройдет в Минске 26–27 июня. Он присоединится к мероприятию в формате видеоконференции.
Об этом сообщил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков.
По его словам, все лидеры стран-участниц ЕАЭС подтвердили личное участие, за исключением главы армянского правительства.
Напомним, на предыдущем саммите ЕАЭС в декабре 2024 года в Санкт-Петербурге Пашинян также участвовал дистанционно из-за болезни. Тогда между ним и президентом Беларуси Александром Лукашенко произошел словесный конфликт, после которого армянский премьер заявил, что на следующий саммит в Минске приедет лишь онлайн.