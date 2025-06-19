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Пашинян заявил, что Армения избавилась от России

15:07 1749

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в парламенте, что 6 октября 2022 года он «перестал быть премьером форпоста».

Таким образом, он намекнул на подписание Пражской декларации, в которой Армения признала Карабах неотъемлемой частью Азербайджана. По словам Пашиняна, это решение стало «поворотной точкой» в новейшей истории страны и символизировало переход «к подлинной независимости».

Хотя Пашинян не назвал страну, форпостом которой, по его выражению, ранее была Армения, очевидно, что речь идет о России.

«Был период, когда Армения практически убедилась — даже самые дружественные страны не признают территориальную целостность Армении. Это возымело отрезвляющий эффект», — отметил он.

По его словам, речь идет не о том, что Армения «потеряла Карабах», а о том, что «приобрела Армению». Он назвал это «историей успеха».

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