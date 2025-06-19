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Израиль атаковал военные объекты Ирана
Новость дня
Израиль атаковал военные объекты Ирана

Трамп может разозлить своих из-за Ирана

15:13 892

Президент США Дональд Трамп может лишиться части поддержки среди сторонников движения MAGA (Make America Great Again — «Сделаем Америку снова великой»), если примет решение о нанесении удара по Ирану.

Такое мнение выразил обозреватель агентства Bloomberg Андреас Клут.

Он отметил, что подобный шаг будет противоречить имиджу Трампа как миротворца, который во время предвыборной кампании обещал избегать вовлечения США в затяжные конфликты и авантюры, подобные операциям в Афганистане, Ираке и Ливии.

Часть его соратников уже выразила несогласие с возможным вмешательством в противостояние между Израилем и Ираном. Среди них — журналист Такер Карлсон, блогер Чарли Кирк и бывший главный политстратег Трампа Стив Бэннон.

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