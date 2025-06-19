Трамп может разозлить своих из-за Ирана

Президент США Дональд Трамп может лишиться части поддержки среди сторонников движения MAGA (Make America Great Again — «Сделаем Америку снова великой»), если примет решение о нанесении удара по Ирану.

Он отметил, что подобный шаг будет противоречить имиджу Трампа как миротворца, который во время предвыборной кампании обещал избегать вовлечения США в затяжные конфликты и авантюры, подобные операциям в Афганистане, Ираке и Ливии.

Часть его соратников уже выразила несогласие с возможным вмешательством в противостояние между Израилем и Ираном. Среди них — журналист Такер Карлсон, блогер Чарли Кирк и бывший главный политстратег Трампа Стив Бэннон.