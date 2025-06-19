Москва требует остановить удары по ядерным объектам Ирана

Попытки оправдать неспровоцированную агрессию Израиля против Ирана циничны. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По ее словам, Москва предостерегает Вашингтон от вмешательства в боевые действия против Ирана, это чревато неконтролируемыми последствиями. «Хотели бы особо предостеречь Вашингтон от военного вмешательства в ситуацию, что стало бы крайне опасным шагом с поистине непредсказуемыми негативными последствиями», - сказала она.

Дипломат также отметила, что Россия считает категорически недопустимыми атаки Израиля на ядерные объекты Ирана, поскольку это чревато катастрофой.

По ее словам, Россия обеспокоена угрозой безопасности АЭС «Бушер» в Иране. «Особенно обеспокоены безопасностью атомной электростанции «Бушер», в работе которой задействованы российские специалисты», - сказала дипломат.