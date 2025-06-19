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Израиль атаковал военные объекты Ирана
Новость дня
Израиль атаковал военные объекты Ирана

Москва требует остановить удары по ядерным объектам Ирана

15:20 860

Попытки оправдать неспровоцированную агрессию Израиля против Ирана циничны. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По ее словам, Москва предостерегает Вашингтон от вмешательства в боевые действия против Ирана, это чревато неконтролируемыми последствиями. «Хотели бы особо предостеречь Вашингтон от военного вмешательства в ситуацию, что стало бы крайне опасным шагом с поистине непредсказуемыми негативными последствиями», - сказала она.

Дипломат также отметила, что Россия считает категорически недопустимыми атаки Израиля на ядерные объекты Ирана, поскольку это чревато катастрофой.

По ее словам, Россия обеспокоена угрозой безопасности АЭС «Бушер» в Иране. «Особенно обеспокоены безопасностью атомной электростанции «Бушер», в работе которой задействованы российские специалисты», - сказала дипломат.

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