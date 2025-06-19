USD 1.7000
EUR 1.9496
RUB 2.1656
Подписаться на уведомления
Израиль атаковал военные объекты Ирана
Новость дня
Израиль атаковал военные объекты Ирана

Центробанк Турции сохранил ключевую ставку

15:27 260

Центральный банк Турции на заседании в четверг, 19 июня, сохранил ключевую процентную ставку на уровне 46%.

Об этом говорится в официальном сообщении на сайте регулятора.

Также без изменений остались ставка овернайт по кредитам — 49%, и ставка овернайт по депозитам — 44,5%.

В дальнейшем ЦБ Турции будет принимать решения таким образом, чтобы создать денежно-кредитные и финансовые условия, необходимые для снижения базовой инфляции и достижения целевого показателя инфляции в 5% в среднесрочной перспективе, говорится в сообщении.

На предыдущем заседании в апреле Центральный банк Турции неожиданно повысил ставку с 42,5% до 46%. Такое решение было принято на фоне обвала турецкой лиры до исторического минимума и задержания полицией мэра Стамбула Экрема Имамоглу, который считался соперником действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на следующих выборах. На международном рынке Форекс в марте курс доллара к лире подскочил на 12% и впервые в истории превысил отметку 41 лира за доллар. Чтобы сдержать спрос на иностранную валюту и поддержать курс лиры, регулятор проводил валютные интервенции.

На трех предыдущих заседаниях регулятор снижал ставку. В декабре 2024 года ставку снизили с 50% до 47,5%, это стало первым движением вниз за два года. В январе она была понижена также на 250 б.п., до 45% годовых, а в марте — до 42,5%. До начала этого цикла снижения ЦБ Турции сохранял ставку на уровне 50% годовых восемь заседаний подряд, чтобы сдержать высокую инфляцию в стране. Следующее заседание Центробанка Турции по ставке состоится 24 июля.

В мае инфляция в Турции замедлилась сильнее, чем ожидалось, до 35,41% годовых. Это стало самым низким показателем с ноября 2021 года. Больше всего подорожали одежда и обувь, стоимость проезда в транспорте и жилье.

Данные оказались ниже прогнозов: опрошенные Bloomberg аналитики в среднем ожидали, что рост цен составит 36%. В апреле показатель находился на уровне 37,9%, сообщал Турецкий институт статистики (TurkStat). Центральный банк Турции рассчитывает на снижение инфляции до 24% к концу года.

Северная Корея запустила ракеты в сторону Китая
Северная Корея запустила ракеты в сторону Китая
15:57 151
Ушанги Кокаури прошелся по соперникам и вышел в четвертьфинал ЧМ в Будапеште
Ушанги Кокаури прошелся по соперникам и вышел в четвертьфинал ЧМ в Будапеште видео, обновлено 15:49
15:49 3025
Алиев в Турции
Алиев в Турции
15:40 658
Пашинян заявил, что Армения избавилась от России
Пашинян заявил, что Армения избавилась от России
15:07 1763
Сын лидера исламской революции в интервью haqqin.az: «Без устранения Хаменеи не получится»
Сын лидера исламской революции в интервью haqqin.az: «Без устранения Хаменеи не получится»
04:44 9711
Израильские самолеты ударили по иранским солдатам и пусковым установкам
Израильские самолеты ударили по иранским солдатам и пусковым установкам видео; обновлено 15:50
15:50 15660
Ускоряем! Рабочие места в Карабахе
Ускоряем! Рабочие места в Карабахе наш комментарий
14:14 1829
У Пашиняна заявили: Эрдогану все равно
У Пашиняна заявили: Эрдогану все равно
13:19 3496
Россия создает новый корпус у финских границ
Россия создает новый корпус у финских границ
13:03 1529
За что полюбили Парвина Мирзазаде?
За что полюбили Парвина Мирзазаде?
12:56 3290
Россия теряет элитные подразделения в Сумах
Россия теряет элитные подразделения в Сумах
12:53 3240

ЭТО ВАЖНО

Северная Корея запустила ракеты в сторону Китая
Северная Корея запустила ракеты в сторону Китая
15:57 151
Ушанги Кокаури прошелся по соперникам и вышел в четвертьфинал ЧМ в Будапеште
Ушанги Кокаури прошелся по соперникам и вышел в четвертьфинал ЧМ в Будапеште видео, обновлено 15:49
15:49 3025
Алиев в Турции
Алиев в Турции
15:40 658
Пашинян заявил, что Армения избавилась от России
Пашинян заявил, что Армения избавилась от России
15:07 1763
Сын лидера исламской революции в интервью haqqin.az: «Без устранения Хаменеи не получится»
Сын лидера исламской революции в интервью haqqin.az: «Без устранения Хаменеи не получится»
04:44 9711
Израильские самолеты ударили по иранским солдатам и пусковым установкам
Израильские самолеты ударили по иранским солдатам и пусковым установкам видео; обновлено 15:50
15:50 15660
Ускоряем! Рабочие места в Карабахе
Ускоряем! Рабочие места в Карабахе наш комментарий
14:14 1829
У Пашиняна заявили: Эрдогану все равно
У Пашиняна заявили: Эрдогану все равно
13:19 3496
Россия создает новый корпус у финских границ
Россия создает новый корпус у финских границ
13:03 1529
За что полюбили Парвина Мирзазаде?
За что полюбили Парвина Мирзазаде?
12:56 3290
Россия теряет элитные подразделения в Сумах
Россия теряет элитные подразделения в Сумах
12:53 3240
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться