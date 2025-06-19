Центробанк Турции сохранил ключевую ставку

Также без изменений остались ставка овернайт по кредитам — 49%, и ставка овернайт по депозитам — 44,5%.

В дальнейшем ЦБ Турции будет принимать решения таким образом, чтобы создать денежно-кредитные и финансовые условия, необходимые для снижения базовой инфляции и достижения целевого показателя инфляции в 5% в среднесрочной перспективе, говорится в сообщении.

На предыдущем заседании в апреле Центральный банк Турции неожиданно повысил ставку с 42,5% до 46%. Такое решение было принято на фоне обвала турецкой лиры до исторического минимума и задержания полицией мэра Стамбула Экрема Имамоглу, который считался соперником действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на следующих выборах. На международном рынке Форекс в марте курс доллара к лире подскочил на 12% и впервые в истории превысил отметку 41 лира за доллар. Чтобы сдержать спрос на иностранную валюту и поддержать курс лиры, регулятор проводил валютные интервенции.

На трех предыдущих заседаниях регулятор снижал ставку. В декабре 2024 года ставку снизили с 50% до 47,5%, это стало первым движением вниз за два года. В январе она была понижена также на 250 б.п., до 45% годовых, а в марте — до 42,5%. До начала этого цикла снижения ЦБ Турции сохранял ставку на уровне 50% годовых восемь заседаний подряд, чтобы сдержать высокую инфляцию в стране. Следующее заседание Центробанка Турции по ставке состоится 24 июля.

В мае инфляция в Турции замедлилась сильнее, чем ожидалось, до 35,41% годовых. Это стало самым низким показателем с ноября 2021 года. Больше всего подорожали одежда и обувь, стоимость проезда в транспорте и жилье.

Данные оказались ниже прогнозов: опрошенные Bloomberg аналитики в среднем ожидали, что рост цен составит 36%. В апреле показатель находился на уровне 37,9%, сообщал Турецкий институт статистики (TurkStat). Центральный банк Турции рассчитывает на снижение инфляции до 24% к концу года.