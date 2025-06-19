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В России пообещали рекордный выпуск самолетов

15:31 692

В этом году Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) рассчитывает увеличить выпуск самолетов на 30%.

Об этом сообщил глава корпорации Вадим Бадеха в интервью российским СМИ.

«В этом году у нас будет рекорд по количеству выпущенных самолетов — ожидаем рост более чем на 30%. Прошлый год тоже был рекордным. Основной прирост идет за счет военной техники», — сказал он.

Что касается гражданской авиации, Бадеха отметил, что рост в этом сегменте ожидается позже. Сейчас компания находится на этапе получения сертификаций для лайнеров МС-21, SJ-100 и Ил-114-300, которые проходят финальные испытания.

«Они все на решающей стадии, и параллельно идет подготовка к серийному производству», — добавил глава ОАК.

Однако заявления о рекорде выглядят неоднозначно. Российская авиационная промышленность испытывает сильное давление из-за санкций после аннексии Крыма и особенно после начала полномасштабной войны.

По данным Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ), если в 2014 году вооруженные силы РФ получили 101 новый самолет, то к 2021 году эта цифра упала до 21. После 2022 года планы по выпуску гражданских авиалайнеров срывались: в 2023 году ОАК построила лишь 7 из запланированных 108 машин.

В военной авиации ситуация была несколько лучше. По оценкам западных аналитиков, в 2024 году Россия произвела несколько десятков боевых самолетов, включая модели Су-57.

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