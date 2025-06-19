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Сирия подключилась к SWIFT

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Сирия осуществила первый после 14-летней гражданской войны международный банковский перевод через систему SWIFT, заявил глава сирийского ЦБ Абделькадер Хусрие. Он сказал Reuters, что прямая коммерческая транзакция прошла из сирийского банка в итальянский.

«Теперь дверь открыта для большего количества подобных транзакций», — добавил Хусрие.

Financial Times ранее писала, что Сирии вернут доступ к международной платежной системе SWIFT «в течение нескольких недель». Это простимулирует внешнюю торговлю, сократит расходы на импорт и облегчит экспорт, заявлял глава ЦБ Сирии. Кроме того, это поможет в борьбе с отмыванием денег, принесет в страну иностранную валюту, ослабит зависимость трансграничной торговли от неформальных финансовых сетей, уточняло издание.

Сирия была отрезана от мировых рынков с начала 2010-х годов, когда в стране началась гражданская война. В конце 2024 года вооруженная оппозиция взяла Дамаск, а президент Башар Асад оставил должность и покинул страну. После смены власти в Сирии западные страны начали снимать санкции против республики.

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