Азербайджанский медуниверситет значительно улучшил позиции в Times Higher Education Impact Rankings

Азербайджанский медицинский университет продемонстрировал значительный рост в престижном международном рейтинге Times Higher Education Impact Rankings 2025, продвинувшись на 200 позиций и войдя в группу 301–400 по Целям устойчивого развития (ЦУР) №3 — «Хорошее здоровье и благополучие» среди 1788 университетов мира, а также в группу 401–600 по ЦУР №4 — «Качественное образование» среди 1975 университетов мира. В прошлом году данные показатели по ЦУР 3 находились в группе 401–600, а по ЦУР 4 в группе 601–800.

Высокая оценка по ЦУР 3 «Хорошее здоровье и благополучие» отражает активную научно-исследовательскую деятельность университета в области медицины и здравоохранения, развитие клинической базы, участие в медицинских инициативах, а также вклад в подготовку квалифицированных медицинских кадров, способных решать актуальные вызовы в сфере общественного здравоохранения.

Отметим, что Азербайджанский медицинский университет сохраняет лидерские позиции по ЦУР 3 в Азербайджане.

Повышение рейтинговых позиций по ЦУР 4 «Качественное образование» свидетельствует о соответствии образовательных программ международным стандартам качества.

«Продвижение в рейтинге Times Higher Education Impact Rankings подтверждает высокую эффективность нашей работы и служит стимулом к дальнейшему развитию. Это результат коллективных усилий, стратегического планирования и стремления к глобальной конкурентоспособности», — отметил ректор АМУ, профессор Герай Герайбейли.

Рейтинг THE Impact Rankings оценивает вклад университетов в достижение Целей устойчивого развития ООН (Sustainable Development Goals, SDGs), охватывая аспекты социальной ответственности, научного вклада, образовательных инициатив и партнерств. Это один из глобальных рейтингов, в котором учитываются не только академическая репутация, но и реальное влияние университета на общество.