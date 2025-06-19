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Кыргызстан требует особого статуса для своих граждан в России

15:51 259

Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Кыргызстана и бывший премьер-министр республики Темир Сариев потребовал особый статус для граждан республики в России. Об этом он заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает 24.KG.

«Мы хотим, чтобы Кыргызстан, кыргызский народ имел особый статус в Российской Федерации. Потому что в самое тяжелое время мы были с вами», — заявил Сариев, добавив, что кыргызы защищали Москву во время Великой Отечественной войны в составе Панфиловской дивизии.

Сариев также отметил, что Бишкек первым протянул руку России во время начала войны с Украиной.

«Надежность — штука очень редкая. Мы вот вместе с вами», — подытожил глава ТПП Кыргызстана.

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