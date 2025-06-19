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Новый обмен Украины и России

16:01 811

В четверг, 19 июня, Украина и Россия осуществили очередной обмен пленными.

Об этом сообщили президент Украины Владимир Зеленский и Министерство обороны РФ.

С украинской стороны домой вернулись защитники, находившиеся в плену с 2022 года. Среди них — военнослужащие Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. Как отметил Зеленский, бойцы принимали участие в боях в Донецкой, Луганской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Киевской областях.

«Наши люди возвращаются домой. Большинство были в плену с 2022 года», — заявил Зеленский в Telegram.

Министерство обороны России, в свою очередь, подтвердило возвращение группы российских военнослужащих. По данным ведомства, обмен состоялся на основе договоренностей, достигнутых 2 июня в Стамбуле. Освобожденные российские военные в настоящее время находятся на территории Беларуси.

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