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В Баку открытый чемпионат по гребле

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16:05 559

Чемпионат среди юных и молодых гребцов был организован Управлением молодежи и спорта города Баку совместно с Федерацией гребли и каноэ Азербайджана. В соревновании приняли участие около 100 спортсменов из Баку и Мингячевира. Согласно регламенту, гребцы соревновались в заездах на каяках на одиночных и парных лодках, а в каноэ и академической гребле — на одиночных лодках на дистанции 500 метров. Победители открытого чемпионата Баку, проходившего в условиях захватывающей борьбы, были награждены дипломами и медалями.

Отметим, что одной из основных целей проведения открытого чемпионата Баку и подобных внутренних соревнований является проверка уровня подготовки спортсменов, а также отбор наиболее отличившихся гребцов для включения в состав молодежной сборной команды.

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