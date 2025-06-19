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Али Асадов встретился с делегацией BP

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16:18 616

В четверг, 19 июня, премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с делегацией во главе с генеральным директором BP Мюрреем Окинклоссом, сообщает пресс-служба Кабмина Азербайджана.

На встрече было выражено удовлетворение долгосрочным взаимовыгодным партнерством между Азербайджаном и BP.

Была подчеркнута важность проектов, реализуемых BP в Азербайджане, а также рассмотрены перспективные проекты, включенные в повестку дня.

Также были обсуждены возможности сотрудничества между SOCAR и BP и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

М.Окинклосс представил А.Асадову новоназначенного регионального президента BP по Азербайджану, Грузии и Турции Джованни Кристофоли.

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