USD 1.7000
EUR 1.9496
RUB 2.1656
Подписаться на уведомления
Израиль атаковал военные объекты Ирана
Новость дня
Израиль атаковал военные объекты Ирана

Китай возобновил слежку за Россией

16:40 1420

Пока Россия бросает все силы на войну против Украины, с тыла ее атакует тот, кто обещал ей «безграничное партнерство». Китайские хакеры с началом войны резко активизировали охоту за российскими военными секретами. Для этого, по данным кибераналитиков, группировки, связанные с правительством Китая, неоднократно взламывали системы российских оборонных компаний и государственных учреждений, пишет The New York Times.

Военные эксперты в Китае жалуются, что его армии не хватает реального боевого опыта, поэтому в Пекине рассматривают конфликт в Украине как шанс собрать информацию о современной военной тактике, западных вооружениях и способах борьбы с ним. Китай пытается получить доступ к знаниям и технологиям в оборонной сфере, а также собрать информацию об опыте, который Россия получает в ходе войны с Украиной, говорится в секретном документе ФСБ, с которым ознакомилась NYT. Китай в нем называется «врагом».

В межправительственных соглашениях 2009 и 2015 годов Китай и Россия обещали не совершать кибератаки друг против друга. Тем не менее китайские хакеры занимались военным шпионажем и до войны в Украине (например, в 2021 году целью их атаки стало конструкторское бюро «Рубин», разрабатывающее подводные лодки – носители баллистических ракет), а после ее начала эксперты стали наблюдать резкий рост числа киберопераций. «Мы увидели всплеск активности в первые же месяцы, несмотря на все публичные заявления о тесных связях между Россией и Китаем», – сказал NYT Итей Коэн, старший исследователь специализирующейся на кибербезопасности компании Palo Alto Networks, который уже много лет следит за деятельностью китайских хакерских групп.

Количество попыток проникновения в российские системы стало быстро нарастать в мае 2022 года, и с тех пор киберактивность китайских хакеров не ослабевала. «По-видимому, Китай стремится собирать разведданные о деятельности России, в том числе ее военной операции в Украине, разработках в области обороны и других геополитических маневрах», – говорит Че Чан, исследователь из тайваньской TeamT5, которая выявила одну из атак и связала ее с китайским правительством. В этой операции 2023 года группа под названием Sanyo пыталась получить информацию о российских ядерных подлодках, отправляя электронные письма с адресов якобы крупной российской машиностроительной компании.

Еще одна финансируемая Пекином группировка пыталась «вытащить» из «Ростеха» информацию о спутниковой связи, радарах и средствах радиоэлектронной борьбы, по данным Palo Alto Networks. Другие хакеры применяли вредоносные файлы, использующие уязвимости в Microsoft Word, для проникновения в российские авиационные предприятия и государственные органы.

Особенно же китайцев интересуют боевые дроны и программное обеспечение, говорится в документе ФСБ. По мнению экспертов, из него следует, что Китай хочет изучить военный опыт России с целью повысить собственную готовность к возможным будущим конфликтам. Москва же не готова активно делиться с Пекином такой информацией.

Все китайские хакерские группировки, нацеленные на Россию, ориентированы на сбор разведывательной информации политического и военного характера, говорит Рейф Пиллинг, директор по анализу угроз в компании Sophos, занимающейся вопросами безопасности. В пример он приводит кибероперацию группировки Mustang Panda против подразделений Минобороны и погранслужбы около российско-китайской границы в Сибири в 2022 году.

По словам Чана, его команда следит за другой группировкой, Slime19, которая постоянно атакует госорганы, энергетический и оборонный секторы России.

Китай относится к Ирану так же, как и к России
Китай относится к Ирану так же, как и к России Bloomberg
17:49 88
Ильхам Алиев об азербайджано-турецком единстве
Ильхам Алиев об азербайджано-турецком единстве
17:38 275
Китай возобновил слежку за Россией
Китай возобновил слежку за Россией
16:40 1421
Европейские страны переносят посольства в Азербайджан
Европейские страны переносят посольства в Азербайджан обновлено 16:17
16:17 3884
Северная Корея запустила ракеты в сторону Китая
Северная Корея запустила ракеты в сторону Китая
15:57 2343
Ушанги Кокаури победил 2-кратного олимпийского чемпиона и поборется за бронзу ЧМ-2025
Ушанги Кокаури победил 2-кратного олимпийского чемпиона и поборется за бронзу ЧМ-2025 видео, обновлено
16:53 4335
Алиев и Эрдоган открыли «Азербайджанский квартал» в Кахраманмараше
Алиев и Эрдоган открыли «Азербайджанский квартал» в Кахраманмараше фото; обновлено 16:42
16:42 2901
Пашинян заявил, что Армения избавилась от России
Пашинян заявил, что Армения избавилась от России
15:07 3793
Сын лидера исламской революции в интервью haqqin.az: «Без устранения Хаменеи не получится»
Сын лидера исламской революции в интервью haqqin.az: «Без устранения Хаменеи не получится»
04:44 10164
Нетаньяху о захвате ядерного архива Ирана. Иран хочет посадить главу МАГАТЭ
Нетаньяху о захвате ядерного архива Ирана. Иран хочет посадить главу МАГАТЭ видео; обновлено 17:11
17:11 20013
Ускоряем! Рабочие места в Карабахе
Ускоряем! Рабочие места в Карабахе наш комментарий
14:14 2562

ЭТО ВАЖНО

Китай относится к Ирану так же, как и к России
Китай относится к Ирану так же, как и к России Bloomberg
17:49 88
Ильхам Алиев об азербайджано-турецком единстве
Ильхам Алиев об азербайджано-турецком единстве
17:38 275
Китай возобновил слежку за Россией
Китай возобновил слежку за Россией
16:40 1421
Европейские страны переносят посольства в Азербайджан
Европейские страны переносят посольства в Азербайджан обновлено 16:17
16:17 3884
Северная Корея запустила ракеты в сторону Китая
Северная Корея запустила ракеты в сторону Китая
15:57 2343
Ушанги Кокаури победил 2-кратного олимпийского чемпиона и поборется за бронзу ЧМ-2025
Ушанги Кокаури победил 2-кратного олимпийского чемпиона и поборется за бронзу ЧМ-2025 видео, обновлено
16:53 4335
Алиев и Эрдоган открыли «Азербайджанский квартал» в Кахраманмараше
Алиев и Эрдоган открыли «Азербайджанский квартал» в Кахраманмараше фото; обновлено 16:42
16:42 2901
Пашинян заявил, что Армения избавилась от России
Пашинян заявил, что Армения избавилась от России
15:07 3793
Сын лидера исламской революции в интервью haqqin.az: «Без устранения Хаменеи не получится»
Сын лидера исламской революции в интервью haqqin.az: «Без устранения Хаменеи не получится»
04:44 10164
Нетаньяху о захвате ядерного архива Ирана. Иран хочет посадить главу МАГАТЭ
Нетаньяху о захвате ядерного архива Ирана. Иран хочет посадить главу МАГАТЭ видео; обновлено 17:11
17:11 20013
Ускоряем! Рабочие места в Карабахе
Ускоряем! Рабочие места в Карабахе наш комментарий
14:14 2562
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться