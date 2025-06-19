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Россия о третьем раунде переговоров с Украиной

17:00 552

Темами третьего раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле может стать обмен пленными и обсуждение «меморандумов» о мирном урегулировании, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Безусловно, это продолжение гуманитарных обменов, освобождение пленных, продолжение обмена телами, и президент вчера говорил, что мы готовы продолжить эту практику», — сказал Песков в интервью «Известиям».

«Ну и, конечно, предстоит уже обменяться как-то мнениями по реакции на те проекты меморандумов, которыми был произведен обмен», — добавил он, передает «Интерфакс».

Вчера президент России Владимир Путин заявлял, что переговорщики со стороны России и Украины готовы встретиться после 22 июня.

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