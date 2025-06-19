Трамп покинул саммит G7 из-за Макрона и Зеленского

Президент США Дональд Трамп покинул преждевременно саммит G7 в Канаде отчасти из-за раздражения к президенту Франции Эммануэлю Макрону, а также из-за отсутствия интереса к встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

«Его решение уехать было отчасти вызвано раздражением к президенту Франции Эммануэлю Макрону, который остановился в Гренландии и выступил против планов Трампа взять остров под свой контроль», - говорится в публикации.

По данным источников издания, у Трампа также «отсутствовал интерес к встрече» с Зеленским.

Саммит G7 прошел в канадском Кананаскисе 16-17 июня. Макрон ранее уже привлек внимание общественности, заявив, что президент США Дональд Трамп покинул саммит преждевременно из-за переговоров по ситуации на Ближнем Востоке. Американский лидер затем заявил в своем посте, что «ищущий внимания общественности президент Франции Эммануэль Макрон» «всегда все понимает не так».