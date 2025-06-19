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Лачин оживает на глазах

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Лачин — один из районов, куда в рамках программы «Великого возвращения» продолжается масштабное переселение населения на освобождённые от оккупации территории.

После победы в 44-дневной Отечественной войне здесь активно ведутся восстановительные и строительные работы, которые придали городу новый облик.

Сегодня Лачин вместе со своими жителями переживает период возрождения. Создаются новые рабочие места в сферах сельского хозяйства, услуг, туризма и строительства, что способствует улучшению уровня жизни населения.

Предлагаем вашему вниманию кадры из Лачина, подготовленные Государственным комитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев в рамках первой Государственной программы «Великого возвращения».

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