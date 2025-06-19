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Пульс инновационной экосистемы будет биться на фестивале Baku ID 2025

ФОТО
17:26 212

19 июня 2025 года в поддержку инновационного центра SABAH.HUB состоялся фестиваль Baku ID. Мероприятие этого года проходит в Jolly Joker Baku и в Музее Каменной Летописи под темой The Regional Nexus. Тематика сосредоточена на развитии инновационного и технологического сотрудничества между регионами Кавказа, Центральной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки.

Официальное открытие фестиваля Baku ID 2025 состоялось с выступлением генерального директора SABAH.HUB Рахима Байрамлы. Затем член правления Фархад Пашаев подчеркнул важность мероприятия для инновационной повестки страны.

В своей вступительной речи Рахим Байрамлы отметил, что Азербайджан вступает в новый этап инновационного развития, указав, что строительство проекта SABAH.city уже начато, и этот современный центр станет площадкой для проведения Baku ID 2026. Технопарк SABAH.city ускорит технологическое развитие региона и превратит Азербайджан в еще более мощный центр инноваций.

В фестивале принимают участие представители государственных учреждений и ведущих корпоративных организаций, что подтверждает традиционное участие этих структур в мероприятии.

В рамках своего выступления по вопросам искусственного интеллекта, новых навыков и формирования будущей рабочей силы руководитель Центра анализа и координации Четвертой промышленной революции (Ц4ИР) при Министерстве экономики Азербайджана Фариз Джафаров рассказал о ключевых инициативах организации. Он отметил, что реализуемые проекты Ц4ИР предоставляют молодежи уникальные возможности для изучения последних мировых трендов и инноваций на международных форумах. Центр активно поддерживает развитие человеческого капитала, предлагая программы обучения в области технологий, подготовки презентаций и других ключевых направлений для формирования молодых специалистов.

Фестиваль Baku ID 2025 предоставляет инвесторам, стартапам и участникам отличные возможности для создания новых партнерств, динамичного нетворкинга и продуктивных встреч, которые приводят к реальному сотрудничеству.

В мероприятии участвуют более 32 местных и международных инвесторов, более 75 стартапов, свыше 4000 участников и более 21 партнера.

Одной из самых ярких частей фестиваля являются стартап-конкурсы. Эти конкурсы не только представляют наиболее перспективные и инновационные проекты региона, но и предоставляют молодым предпринимателям важные возможности для связи с международными инвесторами и реализации своих идей.

Фестиваль также создает важные возможности для талантливых студентов. В рамках мероприятия University Demo Dayтони смогут представить свои инновационные проекты, познакомиться с инвесторами, а также получить стипендии от ABB Tech Academy.

Стоит отметить, что Baku ID 2025 проводится при поддержке таких ведущих организаций, как Министерство науки и образования Азербайджана, SOCAR, PASHA Holding и Ц4ИР. Благодаря этой поддержке, Baku ID уже стал не только региональной, но и международной инновационной платформой.

Для получения последних новостей о фестивале не забудьте посетить официальный веб-сайт www.bakuid.com, а также следить за каналами Baku ID в социальных сетях — InstagramLinkedin и Facebook.

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