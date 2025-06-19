Собирается ли Россия выводить войска из Армении?

У Москвы «регулярный диалог» с Ереваном на всех направлениях, по линии всех ведомств, которые определены для обсуждения этой тематики (вопрос вывода российских войск из Армении), и этот вопрос практической плоскости никогда не поднимался. Об этом на еженедельном брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Возможно, он дискутировался внутри сообществ или пабликов, или экспертных кругов Армении, это другой вопрос. Но в нашем взаимодействии с Ереваном этот вопрос не поднимался», - отметила она.

По ее словам, у России «очень широкий спектр взаимодействия» с Арменией.

«У нас, безусловно, есть, как и бывает между любыми странами, есть проблемные вопросы, но говорить, что у нас только намечаются улучшения или потепления, так формулировать точно нельзя. Еще раз хочу отметить, что, безусловно, существует своя проблематика, своя драматургия», - добавила Захарова.