Советская власть плюс хошгедемизация всей страны!

Порой коллеги и читатели возвещают справедливым упреком: а для чего вы пишите, ведь не внимают, не видят, а воз и ныне там?! Да, можно на эту укоризну отвечать вечной истиной: дескать, рукописи же не горят, либо нас рассудит история. Хотя что такое история, если не мираж, предвзятая мемуаристика, канонизация, пристрастная или вольная трактовка неведанного прошлого… Когда-то в период ранней эпохи невинного, почти девственного либерализма, возникшего на обломках первосортного советского тоталитаризма с его передовой наукой, культурой и образованием, появились первые ростки чуждой советскому сверхчеловеку западной постхристианской цивилизации. Впоследствии нам скажут, что ее насильно насаждали и прививали. Возможно, и так. Хотя с течением времени мы почувствовали горечь утраты, с ностальгией взирая на проклятые и кровавые сталинско-брежневские времена. Да, было плохо, и нами управлял страх распятья. Но в эпоху девственного либерализма на наших глазах распяли первосортную науку, превосходное образование, величайшую культуру. А потом и либерализм, потеряв девственность, покусился на свободу. Чуть позже, потеряв свободу, покусятся на нашу жизнь. Трагедия утраты превратилась в статистику убывших…

Мы потеряли свободу, как и в советские времена. Либерализм переродился в либерал-национализм и басмачество – отвратительное явление реинкарнации самого худшего из прошлого под видом западной культуры. Да, у нас, на постсоветском пространстве, действительно произошло становление западной культуры, но какой? Нет, вовсе не культуры времен греко-римского ренессанса, победившего в современной Бельгии, Австрии, Швеции и Норвегии… У нас повторилось то, что произошло в Европе после появления Ватикана и Папства. После строительства базилики Святого Петра из обагренных кровью гладиаторов камней канувшего в Лету Колизея. Вот мы ушли к той европейской культуре, основанной на невежестве, цинизме и насилии. Я бы назвал эту эпоху либеральным китчем. Или низкопробным либерализмом. И мы оказались в муках когнитивного диссонанса, теребя самих себя: а что же было лучше - первосортный советский тоталитаризм или низкопробный либерализм? И без нити времени. Нить была сорвана. В который раз строился новый мир на обломках разрушенного старого… У каждого есть свой ответ на этот вопрос, как и своя горькая правда или сладкая ложь. Но либеральный китч, безвкусица, низкопробность, непрофессионализм, халтура и имитация превратились в несокрушимые, но порочные столпы нашего нового мира.

В моем восприятии культом либерального китча в Азербайджане стала национальная телевизионная икона – Хошгедем Хидаятгызы. Хошгедем – олицетворение азербайджанской деградации. И она не одна в своем величественном порыве низко пасть. Множество подобных винтиков нашли свое место в грандиозной пропагандистской машине, придуманной для глянцевой нефтяной эпохи. В отличие от первосортного и образованнейшего Михаила Суслова – идеолога СССР, подобный жалкому Демьяну Бедному, мужику бедному, провинциал с дырявыми башмаками Али Гасанов, дорвавшийся до «нефтяной шипучки», день ото дня, из года в год, денно и нощно с рвением, достойным лучшего применения, создавал идейно-пропагандистскую машину для деформации общественного сознания. Эта машина искажала моральные нормы, насаждала вульгаризм, культивировала цинизм, рассеивала семена приспособленчества, прибегала к дезинформациям и манипуляциям. Вот что отличало первосортный советский тоталитаризм от низкопробного либерализма, Суслова от Гасанова… Суслов лелеял «Литературную газету», Гасанов забивал последние дыры, заполнял отверстия, трещины, выбоины, откуда просачивался свет, покрывая весь азербайджанский эфир жгучей тьмой «либерального Дракона». И в этой высокой миссии аппарату Гасанова неутомимо, без устали помогала Хошгедем Хидаятгызы и подобная ей стая низкопробных либералов. Кстати, она, как и многие похожие на Хошгедем, начинали свои первые шаги в индустрии массового оболванивания общества с политической журналистики. Но блестящая обложка глянца с пятнами от дорогого шампанского покрывала весь эфир азербайджанского телевидения. Бегом устремились в глянец! Что им было терять в политических баталиях?! Тем более что эти баталии уходили в андеграунд.

И рядом с распятым крестом азербайджанской журналистики возвышалась она, Мария Магдалина, поруганная честь азербайджанской журналистики. Все телеканалы боролись за нее, выбивая для нее самое почетное место под Солнцем. Все старались быть похожими на нее. Руками душегуба азербайджанских интеллектуалов Али Гасанова была сотворена новая Икона стиля. В провинции ее встречали толпы, которые равнялись на Героиню нашего времени. Лучше бы они встречали с таким восторгом Мариэтту Шагинян. Она хотя бы состояла в переписке с великим Сусловым… Да, Али Гасанов «умер», но дело его живет. Низкопробный и циничный либерализм по-прежнему пробивается сквозь телеэкраны в квартиры азербайджанцев. Намедни, Хошгедем Хидаятгызы глумилась над пациентками «палаты №6» (в прямом смысле этого чеховского слова) ради утехи плебса. Хотя даже жестокая папская средневековая западная культура не измывалась над душевнобольными. Христианство, в его самом реакционном и иезуитском проявлении, проповедовало милосердие и сострадание… Пусть и ради красного словца!