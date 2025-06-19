Ильхам Алиев об азербайджано-турецком единстве

Азербайджанский народ воспринял эту трагедию - землетрясение, произошедшее 6 февраля 2023 года, - как собственную трагедию. Об этом заявил президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия «Азербайджанского квартала» в турецком городе Кахраманмараш.

«С первого дня десятки тысяч азербайджанцев пришли в пункты сбора гуманитарной помощи в Баку, различных городах Азербайджана, чтобы выполнить свой братский долг, и начали оказывать братскую помощь», - отметил глава государства.

Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан всегда находился рядом с Турцией, а Турция всегда была рядом с Азербайджаном.

«Мое участие сегодня с моим дорогим братом в открытии «Азербайджанского квартала» еще раз свидетельствует о нашем единстве и дружбе», - подчеркнул глава государства.

Алиев также напомнил, что с первого дня Карабахской войны он и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стояли плечом к плечу. «Политическая и моральная поддержка, солидарность, проявленные в первые часы войны президентом и народом Турции приумножили нашу силу, и мы восстановили историческую справедливость. Сегодня азербайджанский народ спокойно живет на своих исконных землях в условиях безопасности», - сказал глава государства, подчеркнув, что создание «Азербайджанского квартала» в Кахраманмараше является прекрасным событием.

«Мы и в хорошие и тяжелые дни всегда рядом друг с другом, приумножаем силы друг друга, и сегодня турецко-азербайджанское братство является важным фактором не только для нашего региона, но и в мировом масштабе», - добавил Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что Шушинская декларация, подписанная четыре года назад с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, подняла отношения Азербайджана и Турции на самую высокую вершину. «Шушинская декларация официально подняла наши отношения на уровень союзничества. Мы – друзья, братья, союзники. Турция и Азербайджан, как две братские страны, рука об руку уверенно и успешно движутся вперед, сотрудничая в политической, экономической, энергетической, транспортной, военной и во всех других сферах», - заметил он.