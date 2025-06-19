Турецкая армия на страже границы с Ираном

Об этом сообщили журналистам источники в Министерстве обороны Турции.

Вооруженные силы Турции усилили меры безопасности на всех границах страны, включая иранскую, и не наблюдают волн неконтролируемой миграции.

«Турецкие вооруженные силы круглосуточно несут службу с применением самых современных технических систем, чтобы обеспечить безопасность государственных рубежей. По всем направлениям, включая границу с Ираном, введены дополнительные и усиленные меры. На текущий момент неконтролируемая миграция не зафиксирована», — заявили в Минобороны.

Там также отметили, что «агрессивные действия Израиля в отношении Газы, Ливана, Сирии и Ирана серьезно нарушают хрупкий баланс в регионе». По словам представителей ведомства, Израиль должен отказаться от риторики и нападений, которые ведут к расширению географии конфликта.

В Минобороны подчеркнули, что турецкие вооруженные силы — одни из самых современных и мощных в мире, и полностью готовы к защите страны. Ведомство продолжает развивать собственные возможности в области командования, систем радиолокации и противовоздушной обороны.

Отдельно было подчёркнуто, что Турция ведёт разработку эшелонированной национальной системы ПВО, которая обеспечит защиту всего воздушного пространства страны.