USD 1.7000
EUR 1.9496
RUB 2.1656
Подписаться на уведомления
Израиль атаковал военные объекты Ирана
Новость дня
Израиль атаковал военные объекты Ирана

Турецкая армия на страже границы с Ираном

17:50 1555

Вооруженные силы Турции усилили меры безопасности на всех границах страны, включая иранскую, и не наблюдают волн неконтролируемой миграции.

Об этом сообщили журналистам источники в Министерстве обороны Турции.

«Турецкие вооруженные силы круглосуточно несут службу с применением самых современных технических систем, чтобы обеспечить безопасность государственных рубежей. По всем направлениям, включая границу с Ираном, введены дополнительные и усиленные меры. На текущий момент неконтролируемая миграция не зафиксирована», — заявили в Минобороны.

Там также отметили, что «агрессивные действия Израиля в отношении Газы, Ливана, Сирии и Ирана серьезно нарушают хрупкий баланс в регионе». По словам представителей ведомства, Израиль должен отказаться от риторики и нападений, которые ведут к расширению географии конфликта.

В Минобороны подчеркнули, что турецкие вооруженные силы — одни из самых современных и мощных в мире, и полностью готовы к защите страны. Ведомство продолжает развивать собственные возможности в области командования, систем радиолокации и противовоздушной обороны.

Отдельно было подчёркнуто, что Турция ведёт разработку эшелонированной национальной системы ПВО, которая обеспечит защиту всего воздушного пространства страны.

Иран грозит возмездием, а Израиль обещает не останавливаться
Иран грозит возмездием, а Израиль обещает не останавливаться видео; обновлено 18:59
18:59 16870
Китай относится к Ирану так же, как и к России
Китай относится к Ирану так же, как и к России Bloomberg
17:49 1766
Ильхам Алиев об азербайджано-турецком единстве
Ильхам Алиев об азербайджано-турецком единстве
17:38 1389
Китай возобновил слежку за Россией
Китай возобновил слежку за Россией
16:40 2481
Европейские страны переносят посольства в Азербайджан
Европейские страны переносят посольства в Азербайджан обновлено 16:17
16:17 5665
Северная Корея запустила ракеты в сторону Китая
Северная Корея запустила ракеты в сторону Китая
15:57 3333
Ушанги Кокаури победил 2-кратного олимпийского чемпиона и поборется за бронзу ЧМ-2025
Ушанги Кокаури победил 2-кратного олимпийского чемпиона и поборется за бронзу ЧМ-2025 видео, обновлено
16:53 5036
Алиев и Эрдоган открыли «Азербайджанский квартал» в Кахраманмараше
Алиев и Эрдоган открыли «Азербайджанский квартал» в Кахраманмараше фото; обновлено 16:42
16:42 3924
Пашинян заявил, что Армения избавилась от России
Пашинян заявил, что Армения избавилась от России
15:07 4690
Сын лидера исламской революции в интервью haqqin.az: «Без устранения Хаменеи не получится»
Сын лидера исламской революции в интервью haqqin.az: «Без устранения Хаменеи не получится»
04:44 10456
Нетаньяху о захвате ядерного архива Ирана. Иран хочет посадить главу МАГАТЭ
Нетаньяху о захвате ядерного архива Ирана. Иран хочет посадить главу МАГАТЭ видео; обновлено 17:11
17:11 22173

ЭТО ВАЖНО

Иран грозит возмездием, а Израиль обещает не останавливаться
Иран грозит возмездием, а Израиль обещает не останавливаться видео; обновлено 18:59
18:59 16870
Китай относится к Ирану так же, как и к России
Китай относится к Ирану так же, как и к России Bloomberg
17:49 1766
Ильхам Алиев об азербайджано-турецком единстве
Ильхам Алиев об азербайджано-турецком единстве
17:38 1389
Китай возобновил слежку за Россией
Китай возобновил слежку за Россией
16:40 2481
Европейские страны переносят посольства в Азербайджан
Европейские страны переносят посольства в Азербайджан обновлено 16:17
16:17 5665
Северная Корея запустила ракеты в сторону Китая
Северная Корея запустила ракеты в сторону Китая
15:57 3333
Ушанги Кокаури победил 2-кратного олимпийского чемпиона и поборется за бронзу ЧМ-2025
Ушанги Кокаури победил 2-кратного олимпийского чемпиона и поборется за бронзу ЧМ-2025 видео, обновлено
16:53 5036
Алиев и Эрдоган открыли «Азербайджанский квартал» в Кахраманмараше
Алиев и Эрдоган открыли «Азербайджанский квартал» в Кахраманмараше фото; обновлено 16:42
16:42 3924
Пашинян заявил, что Армения избавилась от России
Пашинян заявил, что Армения избавилась от России
15:07 4690
Сын лидера исламской революции в интервью haqqin.az: «Без устранения Хаменеи не получится»
Сын лидера исламской революции в интервью haqqin.az: «Без устранения Хаменеи не получится»
04:44 10456
Нетаньяху о захвате ядерного архива Ирана. Иран хочет посадить главу МАГАТЭ
Нетаньяху о захвате ядерного архива Ирана. Иран хочет посадить главу МАГАТЭ видео; обновлено 17:11
17:11 22173
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться