Китай относится к Ирану так же, как и к России, пишет Bloomberg. Пекин быстро осудил Израиль после нападения на Иран, но президент Си Цзиньпин не спешит предоставлять Тегерану оружие или другую поддержку, которая помогла бы противостоять противнику.

Пекин неоднократно призывал к деэскалации, а в четверг вновь настаивал на диалоге и «предотвращении ухудшения ситуации в регионе». Однако Китай ограничивается торговыми отношениями с Ираном, как и в случае с Россией, не предоставляя военной помощи. Аналогичный призыв к деэскалации Пекин озвучил в конфликте между Пакистаном и Индией.

«Китай может оказывать Ирану экономическую помощь и риторическую поддержку, но реальное военное вмешательство пока даже не рассматривается. Китай не хочет рисковать попасть в ловушку войны Ирана с Израилем, который имеет за спиной администрацию Трампа», — отметил нерезидент-исследователь Глобального центра Китая Атлантического совета Вэн-Ти Сун.

Нежелание Китая вмешиваться в иностранные конфликты — характерная черта политики Си Цзиньпина. «Этот принцип невмешательства позволил Пекину выделиться среди Вашингтона в странах Глобального Юга, где он налаживал связи, в первую очередь предлагая займы и помощь в развитии, воздерживаясь от призывов к политическим изменениям», — поясняет Bloomberg.

Торговые связи с Ираном сильно асимметричны: Китай обеспечивает треть иранской торговли, тогда как Иран составляет менее 1% китайской. Пекин покупает около 90% иранской нефти, но Иран остается заменяемым партнером. «В маловероятном случае потери всего иранского экспорта, его можно заменить запасными мощностями производителей ОПЕК+», — считают в Fitch Ratings.

Ирану, противостоящему Израилю, нужны современные системы ПВО и истребители, но Китай вряд ли их предоставит. «С 2005 года Китай официально прекратил продажу основных систем вооружения Тегерану, хотя в начале этого года США наложили санкции на шесть компаний из Гонконга и Китая за якобы помощь Ирану в поставках деталей для беспилотников», — напоминает издание.

Посредничество остается возможным, но его успех сомнителен. «Си выразил готовность помочь. Но что он или Китай могут сделать? Посредничество является сложной задачей, которую трудно выполнить без сотрудничества других ключевых игроков, особенно США», — отметил профессор Университета Бакнелла Чжицюнь Чжу.

«Стратегия Китая на Ближнем Востоке заключается в том, чтобы поддерживать хорошие отношения со всеми, чтобы максимизировать свои экономические выгоды и геополитическое влияние», — подчеркнул научный сотрудник Центра анализа Китая Нил Томас.