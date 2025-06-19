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Зарубежные омбудсмены в Мемориальном комплексе жертвам Губинского геноцида

18:42 545

По инициативе уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики Сабины Алиевой участники Международного симпозиума омбудсменов, прошедшего в Баку на тему «Укрепление верховенства закона: роль омбудсменов и национальных институтов по правам человека», совершили поездку в Губинский район.

В первую очередь участники визита почтили память Гейдара Алиева, посетив установленный в Губе памятник общенациональному лидеру и возложив цветы в знак глубокого уважения.

Затем делегация побывала в губинском центре ASAN xidmət, где ознакомилась с деятельностью учреждения и предоставляемыми гражданам услугами.

Далее гости посетили Мемориальный комплекс жертвам Губинского геноцида и расположенное на его территории массовое захоронение, к которому также были возложены цветы.

Во время визита участникам рассказали о фактах геноцида, совершенного армянами в прошлом веке против азербайджанского народа в различных регионах Азербайджана, в том числе о массовом захоронении в Губе. Было отмечено, что захоронение было обнаружено 1 апреля 2007 года во время земляных работ, после чего сотрудники Института археологии и этнографии Национальной академии наук Азербайджана провели там масштабные исследования. В результате было установлено, что массовое захоронение связано с актами геноцида, совершенными армянами в 1918 году против мирного населения.

В завершение визита участники оставили записи о своих впечатлениях в Книге памяти, размещенной в мемориальном комплексе.

В интервью местным СМИ гости выразили сожаление по поводу преступлений против человечности и мира, совершенных в этом месте, подчеркнули, что факты, свидетелями которых они стали, будут широко освещены в их странах, а также в представляемых ими международных организациях.

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