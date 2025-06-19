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Израиль атаковал военные объекты Ирана
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Израиль атаковал военные объекты Ирана

«Шпионы «Моссада» наводнили Иран

19:09 618

Иранская полиция арестовала 24 человека за шпионаж в пользу Израиля и попытки «очернить имидж страны». Об этом пишет AFP со ссылкой на иранское агентство Tasnim.

Арестованные шпионили в пользу Израиля как в реальной жизни, так и в интернете, утверждает командующий полицией западного Тегерана Киумарс Азизи.

16 июня иранское агентство Mizan сообщало о казни предполагаемого шпиона израильской разведки «Моссад». Согласно публикации, Исмаила Фекри задержали прошлой зимой по подозрению в шпионаже. По версии следствия, он контактировал с двумя представителями спецслужбы Израиля и за вознаграждение передавал им «чувствительную информацию».

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