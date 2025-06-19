Счет текущих операций Азербайджана профицитный

«Один из основных компонентов платежного баланса — счет текущих операций. В первом квартале 2025 года этот показатель показал профицит в 1,1 млрд долларов США», — сказал Насиров.

Глава департамента статистики Центрального банка Азербайджана Самир Насиров на брифинге 19 июня сообщил о профицитном счете текущих операций (СТО) по данным на первый квартал 2025 года.

Влияние на это имеет продажа нефти и газа. Средняя цена сырой нефти Азербайджана составила 74 доллара США за баррель, газа — 320 долларов США за 1000 кубометров.

Напомним, что в 2024 году профицит счета текущих операций Азербайджана составил 4,7 млрд долларов США, что эквивалентно 6,3% ВВП.

По прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), в 2025 году профицит счета текущих операций (СТО) платежного баланса Азербайджана составит 7,8% ВВП.

В 2026 году этот показатель снизится до 4,1% ВВП.

По словам Насирова, стратегические валютные резервы Азербайджана выросли на 2,5 млрд долларов США, до 73,5 млрд долларов США.

Касаясь объема прямых иностранных инвестиций в экономику Азербайджана, Насиров сообщил, что по итогам первого квартала он составил 1,5 млрд долларов США, а объем инвестиций Азербайджана в экономику зарубежных стран – 315 млн долларов США.

При этом объем инвестиций в экономику Азербайджана из Великобритании за прошедший период составил 405,8 млн долларов США, из Турции — 300,9 млн долларов США, с Кипра — 181 млн долларов США, из ОАЭ — 110,3 млн долларов США, из Ирана — 90,1 млн долларов США.

За три месяца 2025 года Азербайджан инвестировал в экономику Турции 92,6 млн долларов США, Грузии — 30,4 млн долларов США, Великобритании — 27,8 млн долларов США, Испании — 20,9 млн долларов США, России — 18,4 млн долларов США.

Что касается денежных переводов физических лиц из зарубежных стран за первый квартал 2025 года, то он составил 229,5 млн долларов США. В структуре стран сумма переводов из России составила 85,7 млн долларов США, Турции — 39,6 млн долларов США, США — 23,3 млн долларов США, Великобритании — 8,8 млн долларов США, ОАЭ — 7,8 млн долларов США.

Представитель ЦБА отметил, что сумма переводов из Азербайджана в зарубежные страны за январь-март 2025 года составила 112,2 млн долларов США.

Больше всего денежные переводы осуществлялись в Турцию — 32,4 млн долларов США, США — 18,8 млн долларов США, Россию — 9,5 млн долларов США, Грузию — 7 млн долларов США и Великобританию — 6 млн долларов США.