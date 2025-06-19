Выросли чистые финансовые активы Азербайджана

Чистые финансовые активы Азербайджана по итогам первого квартала увеличились на $1 млрд 179,6 млн, тогда как в прошлом году была динамика сокращения (на апрель 2024 года этот показатель сократился на $463,9 млн).

По данным Центрального банка Азербайджана, отчасти рост финансовых активов обусловлен ростом портфельных инвестиций на $629,2 млн (в 143 раза больше показателя аналогичного периода 2024 года), а также повышением других инвестиций на $694,5 млн.

Финансовые обязательства Азербайджана сократились в первом квартале на 45,1 млн долларов США.

Обращает на себя внимание тот факт, что репатриация инвестиций уменьшилась на 1 млрд 758,6 млн долларов. Зафиксировано увеличение поступлений от нефтяных бонусов - на 450,2 млн долларов.