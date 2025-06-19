Многообещающий «Умид»

За 12 с лишним лет с ввода «Умид» в эксплуатацию, в рамках первой фазы с него извлечено суммарно (по данным на апрель 2025 года) 11,2 млрд кубометров газа и 1,65 млн тонн конденсата.

Каспийское месторождение «Умид» вошло в число четырех месторождений Азербайджана, которые до 2030 года дадут стране дополнительные 8 млрд кубометров газа в год, согласно утвержденному плану повышения экспортного потенциала страны, сообщил haqqin.az источник в SOCAR.

«В 2025 году стартуют серьезные работы по «Фаза 2 Умид», поскольку намечено бурение оценочной подводной скважины в рамках удвоения годовой добычи на этом месторождении. Для этой цели в Азербайджан в июне 2025 года доставлена плавучая буровая установка «Нептун» (СПБУ), которая после трехмесячной модернизации начнет бурение по «Фазе 2 Умид», - сообщил источник.

Запасы «Умид» оценены в 200-250 млрд кубометров газа и 40 млн тонн газоконденсата.

СПБУ «Нептун» была построена в 2013 году в ОАЭ на верфи компании Lamprell Shipyard и способна бурить морские скважины глубиной более 9 тысяч метров.

«Вторая фаза «Умид» вместе с газом с проекта Shah Deniz Compression (SDC, стоит 2,9 млрд долларов), глубоко залегающим газом блока «Азери – Чираг – Гюнешли» (NAG) и газом со второй Фазы каспийского месторождения «Апшерон» к 2030 году могут дать Азербайджану в целом дополнительные 8 млрд кубометров газа для увеличения его экспорта», - отметил представитель SOCAR.

Отметим, что Азербайджан в 2024 году экспортировал 25 млрд кубометров газа, из них 13 млрд куб м - в Европу.